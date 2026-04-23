Críticas al "machismo impresionante" del juez del caso contra el exDAO: de las "ventajas" de las mujeres al "lavado de coco" a sus hijos

Este miércoles salieron a la luz una serie de declaraciones un tanto polémicas de uno de los jueces que actualmente instruye la denuncia contra el exDAO de la Policía Nacional por presunta agresión sexual a una trabajadora. Se trata de David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, que ha asegurado que hay mujeres que van a "la caza de la orden".

Así lo señala en exclusiva La Sexta después de acceder a una ponencia organizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid en la que Maman Benchimol habló sobre varias cuestiones relacionadas con la mujer. "Muchas de ellas (las denuncias) se ve enseguida que no tienen mucho sentido porque se intenta forzar una vía (...) Si yo voy a tardar 24 horas en obtener una orden de protección, ¿por qué esperar meses? Ese es el tema, es a la caza de la orden".

Estas declaraciones han desatado una fuerte polémica, pues las palabras del juez son claras al respecto: "Se han otorgado tantas ventajas a una mujer para interponer denuncia... Se le da asistencia jurídica gratuita aunque tenga un millón de euros en la cuenta; se le da abogado de oficio según entra, pero ¿qué pierde?".

Según menciona el citado medio, la ponencia se celebró el pasado 18 de febrero bajo el concepto de 'Criterios de competencia en materia penal y civil'. En ella, además de todo lo mencionado anteriormente, el juez también abordó otras cuestiones, como el supuesto "lavado de coco" a los niños por parte de sus madres.

"Va pasando el tiempo y, como no se ha resuelto el recurso de apelación, no podemos dar la guarda y custodia compartida, y así se eterniza", denunció entonces. "Mientras tanto, ese niño, poco a poco, la madre le va haciendo el correspondiente lavado de coco y se va separando del padre progresivamente".

También mencionó el aférrimo rechazo de la custodia compartida que, según él, tienen las mujeres. "No entiendo por qué esa animadversión de la mujer a la guarda y custodia compartida, cuando el Supremo ha dicho millones de veces que es lo deseable (...) Se piensa que con guarda y custodia compartida ya no va a pagar la pensión" el padre.

Críticas por parte del Gobierno

Ante este asunto se ha pronunciado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha denunciado un "machismo impresionante" en las citadas declaraciones de Maman Benchimol. En declaraciones a los medios de comunicación, García asegura que "el machismo está instalado en nuestra sociedad y en nuestras instituciones" y que esto es "lo que hay que combatir".

A su juicio, escuchar esas palabras a un juez "es más preocupante, porque sería el que tendría que velar por que este machismo no impregnara nuestra sociedad". Por su parte y según informa La Sexta, el Ministerio de Igualdad se ha pronunciado este jueves a través de un escrito en el que solicita abrir un expediente disciplinario al juez.