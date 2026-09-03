Crisis migratoria en Ceuta, última hora: Sánchez comparece en el congreso tras el informe policial que señala a Marruecos

El apoyo a Ceuta llega incluso desde Miami

Decenas de españoles se sumaron este miércoles en Miami a las manifestaciones convocadas en España con una concentración frente al Consulado General de España en apoyo a Ceuta, poco más de un mes después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.

La concentración fue organizada por un grupo de españoles residentes en Miami, a los que se les veía con banderas de España y letreros de 'Miami con Ceuta'.

"Cuando se comete una injusticia tan grande y se deja a los ciudadanos tan desprotegidos, uno tiene que alzar la voz", dijo Esther, nacida en Melilla y residente en Estados Unidos desde hace 22 años.