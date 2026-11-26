El que fuera cónsul de Ceuta en Tetuán, en vísperas de la avalancha, ha confirmado a la juez María Tardón, que investiga el asalto, que trasladó las advertencias del CNI al embajador en Rabat ante la magistrada.

Ha declarado también como testigo el que fuera jefe de gabinete del ex delegado del Gobierno, que ha explicado que las medidas adoptadas por el Ejecutivo fueron cosméticas. Audiencia Nacional.

A Fernando María Villalonga, quien fue cónsul español en Tetuán, le llegaron informaciones sobre la acumulación de personas en la frontera, según le ha contado como testigo a la jueza María Tardón.

Asegura que el CNI le informó de lo que estaba pasando y que se lo trasladó al embajador que asistía a la celebración del día de la fiesta del Trono de Marruecos. El protocolo indica que la información se traslada del embajador al ministro.

La jueza solicitará los whatsapps intercambiados entre este testigo y el embajador.

Por su parte. Ha vuelto a comparecer el que fuera mano derecha del ex delegado del Gobierno en Ceuta, para insistir que las medidas en que las medidas puestas por el Gobierno, después de las reiteradas peticiones de refuerzos por parte de la delegación fueron "cosméticas".

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