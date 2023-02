El Congreso aumenta los controles de sus visitantes en mitad de la polémica por el 'caso Mediador'

El Congreso ha enviado una circular a todo el personal de la Cámara, incluyendo a diputados, funcionarios y asistentes, para unificar las normas de control de visitantes, una medida que ha coincidido con la polémica por el 'caso Mediador' y los encuentros en dependencias parlamentarias que se atribuyen al ya exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, detenido en la operación policial que destapó la trama de corrupción canaria.

Si hasta ahora las visitas se comunicaban habitualmente por correo electrónico y desde los distintos departamentos de la Cámara, con lo que los servicios de seguridad y de portería recibían decenas de mensajes al día, ahora se ha ordenado que se unifiquen en una hoja de cálculo para disponer de una relación de visitantes autorizados para cada día y así facilitar el control de seguridad.

Se trata de una medida en la que los servicios del Congreso ya venía trabajando desde hace semanas, a raíz de las quejas de la Comisaría del Congreso por la dispersión de los mensajes que recibían, pero el envío de la circular ha coincidido precisamente con el 'caso Mediador' y los detalles del sumario acerca de visitas organizadas por el diputado canario dimitido.

No obstante, desde la institución desvinculan una cosa de otra y subrayan que la circular no sólo se ha enviado a los diputados o los grupos, sino a todo el personal de la casa, y no busca endurecer el control, pues no se exigen más datos que antes, sino sólo agilizar el control de acceso.