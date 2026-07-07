El comandante Villalba confirma dos reuniones con Leire Díez, que dijo que iba "por orden del one"

El comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, ha confirmado este martes en su declaración ante el instructor de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que llegó a mantener dos reuniones con la "fontanera" del PSOE Leire Díez.

Durante su comparecencia, Villalba ha afirmado que Díez le prometió reflotar su carrera profesional si colaboraba con ella, ascendiéndole al puesto de asesor de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a cambio de darle información con la que pudiera "purgar" a la UCO.

Pedraz ha tomado declaración a Villalba este martes en el marco de la instrucción del caso Leire, en la que se investiga una presunta trama para torpedear las investigaciones judiciales que afectan al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez. El militar ha ratificado que en esas citas la exmilitante socialista alardeó de sus vínculos "con los de arriba del Gobierno" y le aseguró que actuaba "por orden del one", en alusión directa al presidente del Ejecutivo.

Estas dos reuniones se produjeron el 10 y el 26 de marzo de 2026. El propio agente tomó sendas actas de los encuentros, unos documentos que ya figuran en el sumario del procedimiento y que recogen los extremos que, según fuentes jurídicas consultadas por EFE, el investigado ha mantenido hoy ante el magistrado.

Según sus declaraciones, a cambio de la información interna con la que desprestigiar a la Unidad Central Operativa (UCO), la "fontanera" del PSOE le ofreció restituirle en el cuerpo, conseguirle un destino en el extranjero o un puesto de asesor en el gabinete de la directora general, así como maniobrar para levantarle su imputación en el caso Koldo.

Contradicciones con la versión de Mercedes González

Esta oferta ya fue expuesta por el propio comandante en una declaración previa ante la Guardia Civil, donde detalló que, según le comentó Díez en la segunda cita, la directora del cuerpo Mercedes González estaba a la espera del "feedback" de la reunión.

Sin embargo, esta versión choca frontalmente con la ofrecida por la propia directora de la Guardia Civil ante el Senado. En sede parlamentaria, González aseguró haber rechazado de plano la propuesta de Díez para restituir en su puesto a Villalba, afirmando que dio por terminado aquel encuentro de inmediato al escuchar las pretensiones de le exmilitante del PSOE.