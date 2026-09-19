Las claves del expediente del ático que la Comunidad de Madrid compró en Chamberí

Cinco meses han transcurrido desde que la Comunidad de Madrid compró el polémico ático de Chamberí. Un inmueble que, poco tiempo después de salir a la luz, fue puesto en venta por un valor total de 6,6 millones de euros pero que no ha obtenido comprador.

Y es que la controversia sobre su uso y su finalidad ha estado en el centro del debate desde su aparición pública. Tras conocerse la compra, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha variado la versión. Primero fue adquirido, según Ayuso, para ser utilizado como despacho y sede de "reuniones institucionales" de forma temporal, para después asegurar que serviría como "alojamiento ocasional" para las autoridades.

Este cambio de versiones ha llevado el caso a manos de la justicia, después de que la organización Iustitia Europa y los partidos de la oposición hayan presentado una denuncia.

Pero la polémica no queda aquí. Y es que este jueves la empresa 'Planifica Madrid' ha publicado el expediente del ático comprado el pasado mes de abril. Un total de 200 páginas donde se detallan las características de este piso de lujo.

Cronología del 'ático secreto'

La cronología que deja el expediente comienza el 3 de febrero, con un acuerdo de confidencialidad entre 'Planifica Madrid', la empresa pública madrileña adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, y la anterior propietaria del inmueble.

Tras ello, el 13 de febrero, una tasadora valoró el ático en 6.242.884,10 euros. Dos semanas después, Planifica Madrid firmó con la propietaria unas arras de 630.000 euros. La intermediación corrió a cargo de Promora, una inmobiliaria especializada en el mercado residencial de lujo.

Sin embargo, una de las fechas clave fue el 14 de abril, momento en el que se formalizó la compraventa por 6,3 millones de euros a los que hubo que añadir 378.000 euros de impuestos.

Tres meses después, El País publicó la existencia de la compra. Fue el 29 de julio y, a las pocas horas de desatarse las críticas, la Comunidad anunció que vendería el ático y que los fondos se destinarían a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de la sierra oeste.

Las claves del ático de Ayuso

Según aparece reflejado en los documentos, el ático cuenta con 286 metros interiores más otros 99 de terraza. La Comunidad de Madrid lo compró por 6,3 millones de euros y pretendía alquilárselo a la Comunidad de Madrid por 3.000 euros al mes para una duración inicial del contrato fijada en 10 años.

Se trata de un precio que se encuentra muy por debajo de los precios de la zona, algo que ha sumado las críticas hacia la región. Ahora, la intención del Ejecutivo regional es venderlo por casi 6,7 millones para, tal y como explican, destinar los ingresos a la reconstrucción de las zonas de la Comunidad afectadas por los incendios de verano.

Además, el expediente de la operación recoge un informe interno del Gobierno de la Comunidad de Madrid que advertía de que la compra y el uso previsto del ático de Chamberí no estaban suficientemente justificados ni detallados en el expediente de adquisición.

Por el momento, ningún comprador se ha interesado por la vivienda, aunque seguirá estando disponible durante otros 30 días a la espera de algún particular que esté dispuesto a pagar ese dinero.

Una vivienda exclusivamente residencial

En la memoria realizada por la Comunidad de Madrid sobre el alquiler se recoge que el inmueble queda exclusivamente para el uso "institucional de carácter residencial".

Estas afirmaciones ponen en evidencia las explicaciones de la presidenta, cuando afirmó junto a su equipo que utilizarían el ático a modo de "oficina". En definitiva, una contradicción entre sus palabras y lo que reflejan los documentos.

"En el contexto actual es una práctica habitual a nivel estatal, autonómico o incluso local disponer de un inmueble institucional de carácter residencial o dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades como apoyo a las sedes oficiales", decía la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia.

Dos investigaciones en curso

El culebrón de la compra y venta del ático por parte de la Comunidad de Madrid se encuentra en los juzgados después de que se hayan iniciado dos investigaciones, una por la vía penal y otra por la vía fiscalizadora.

La compra del ático fue denunciada ante la justicia por la organización Iustitia Europa y los partidos de la oposición, con PSOE y Más Madrid personados en la causa. Ahora, la jueza ha preguntado a la Fiscalía si es competente para investigar la compra del ático de Ayuso porque uno de los querellados es aforado.

Ayuso se harta del tema

Tras varios meses donde el ático ha estado en el debate político, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha estallado. Y es que este viernes, Ayuso ha vuelto a negar que la vivienda fuera destinada como su residencia, y ha lanzado un mensaje a los más críticos. "Como ya no hay novio, ahora hay ático", ha afirmado con ironía.

"Y cuando no sea el ático, será no sé qué", ha explicado antes de recordar que lleva siete años respondiendo a preguntas que "no se plantean al resto de los políticos de este país".

Tal y como argumenta, su hubiera querido destinar el ático para uso propio, hubiera sido un "sin sentido". "En siete años nunca he tenido una casa para vivir, ¿por qué lo voy a hacer a nueve meses de mis elecciones?", ha concluido.