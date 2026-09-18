Las tres versiones que la Comunidad de Madrid ha dado sobre el ático: de oficina a "alojamiento ocasional" de autoridades

En los últimos meses, el ático vinculado a Isabel Díaz Ayuso ha sido fruto de numerosas críticas, siendo una de las principales polémicas que rodean a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Todo comenzó en abril de 2026, cuando la región adquirió la vivienda por un importe total de 6,3 millones de euros a través de la empresa pública madrileña Planifica Madrid, adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.

Se trata de un lujoso ático situado en el barrio de Chamberí que fue comprado en secreto. Sin embargo, la operación acabó saliendo a la luz, por lo que todas las miradas se centraron en los motivos de la compra.

Es aquí donde aparecen diversos interrogantes, puesto que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha modificado su versión respecto a la finalidad de la vivienda y el uso que se pretendía dar.

Una vivienda como despacho

Tras destaparse la compra, la propia Isabel Díaz Ayuso y su Ejecutivo defendieron que el inmueble se había adquirido para ser utilizado como despacho y sede de "reuniones institucionales" de forma temporal, mientras se prorrogaban las obras de la sede de la Comunidad de Madrid. Asimismo, Ayuso negó que se hubiera comprado para convertirlo en su residencia, tratando de eliminar cualquier especulación

Sin embargo, la versión fue modificándose con el paso de las horas puesto que se descubrió que el inmueble solo tenía licencia para uso residencial. Y es que el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid solo permite implantar oficinas en determinados niveles de estos edificios, dejando el ático fuera de esas ubicaciones.

El Ayuntamiento de Madrid confirmó el 30 de julio que no había recibido ninguna petición para cambiar el uso, modificar la licencia o transformar el ático en oficina, dejando en evidencia las afirmaciones de la presidenta.

El Gobierno regional pone en venta el ático

Tras las diversas contradicciones y las dudas legales que existían en cuanto a la vivienda, el Ejecutivo regional optó por poner en venta el ático por un total de 6,6 millones de euros. El 7 de agosto, Planifica Madrid formalizó la puesta en venta con el objetivo de recaudar dinero y contribuir a la "recuperación" de las zonas devastadas por los incendios.

No obstante, la presidenta quiso recalcar tras hacerse oficial la puesta en venta que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, algo que sí ocurre en otras comunidades.

Su 'verdadera' finalidad: el "alojamiento ocasional"

Más tarde, la región volvió a cambiar la finalidad del ático después de que el Consejero de Presidencia explicara que realmente se iba a utilizar como "alojamiento ocasional" para autoridades de visita en la región o del propio Ejecutivo.

Sin embargo, en la memoria justificativa del arrendamiento se habla de un inmueble de carácter residencial. En concreto, el documento refleja que es "habitual a nivel estatal, autonómico, incluso local, disponer de un inmueble institucional de carácter residencial o dependencias para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades como apoyo a las sedes oficiales".

El caso, en manos de la justicia

El culebrón de la compra y venta del ático por parte de la Comunidad de Madrid se encuentra en los juzgados después de que se hayan iniciado dos investigaciones, una por la vía penal y otra por la vía fiscalizadora.

La compra del ático fue denunciada ante la justicia por la organización Iustitia Europa y los partidos de la oposición, con PSOE y Más Madrid personados en la causa. Ahora, la jueza ha preguntado a la Fiscalía si es competente para investigar la compra del ático de Ayuso porque uno de los querellados es aforado.