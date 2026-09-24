El choque entre Irene Montero y la policía en el desahucio de Maricarmen: "Soy eurodiputada"

Decenas de personas se concentraron en el madrileño distrito de Retiro de Madrid, en las proximidades del domicilio donde este miércoles se ejecutó el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años.

En las cercanías del portal del edificio, un grupo de activistas organizó una sentada y un grupo de manifestantes corearon consignas como 'Maricarmen se queda', 'Esta señora podría ser tu abuela', 'No nos vamos, nos quedamos', 'Vergüenza me daría ser policía', 'Vergüenza me daría desahuciar a Maricarmen', 'Rentista culpable Gobierno responsable', 'Asesinos', 'Fuera, fuera' y 'El pueblo unido jamás vencido'.

En la protesta participó la eurodiputada y líder de Podemos Irene Montero, que protagonizó momentos de tensión con los agentes de la Policía Nacional. En los primeros instantes, Montero reclamó que acudiera el mando del dispositivo y posteriormente uno de los agentes se dirigió a ella para advertirle de que dejara de "soliviantar" a la masa y que hubiera calma.

Irene Montero respondió que ella era "eurodiputada" y que estaba observando un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes durante la movilización. "Me da igual, es una ciudadana como el resto", le respondió el agente con el que tuvo ese intercambio durante la protesta.

Críticas al Gobierno por los desahucios

Así, desde Podemos reclaman al Gobierno que vuelva a aprobar el decreto antidesahucios y baje el precio del alquiler inmediatamente con independencia de que cuente con apoyos suficientes, dado que puede sacarlo adelante mes a mes hasta las elecciones si hace falta.

Cuestionada por las explicaciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, Ione Belarra ha pedido que PSOE y PP que dejen de "tirarse los balones los unos a los otros", porque la gente está "cansada".

Así, exclamó que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene "prioridades como comprarse un ático de 6 millones en vez de proteger a la gente", pero "no es menos cierto" que el Ejecutivo central tiene facultades para proteger a la gente mayor que está en riesgo de desahucio en vez de asumir una postura "terriblemente hipócrita".