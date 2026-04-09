CASO MASCARILLAS

El chófer de Carmen Pano asegura que vio a la empresaria bajar en Ferraz con una bolsa con "tacos de billetes"

El juicio por el caso mascarillas sigue su curso con la declaración de Álvaro Gallego, el chófer de Carmen Pano cuando la empresaria asegura que llevó 90.000 euros en efectivo a Ferraz.

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ondacero.es | Agencias

Madrid |

Álvaro Gallego, el chófer que supuestamente llevó a Carmen Pano a la sede del PSOE/ EFE/Sergio Pérez
Vídeo: Momento de la declaración del chófer de Carmen Pano/ Foto: | EFE/Sergio Pérez

Álvaro Gallego, el hombre que hizo de chófer de Carmen Pano cuando la empresaria dice que llevó 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE, ha afirmado en el juicio del 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo que vio a la mujer bajar del coche en la madrileña calle Ferraz con una bolsa con "tacos de billetes".

Durante su declaración como testigo, Gallego ha ubicado ese desplazamiento a finales de 2020 y ha indicado que antes de dirigirse a Ferraz pasaron por unas oficinas de Víctor de Aldama, presunto conseguidor y tercer acusado en el juicio junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García.

El dinero procedía supuestamente del empresario Claudio Rivas

En las oficinas de Aldama, según ha dicho, Pano entregó una bolsa con dinero que procedía del empresario Claudio Rivas, que buscaba la licencia de hidrocarburos para su sociedad Villafuel.

Gallego no ha sabido precisar si la bolsa que Pano llevó a Aldama era la misma que la de Ferraz, de la que ha señalado que "era transparente, blanca, metida dentro de otra más grande".

"Se veía que había dinero porque la bolsa estaba abierta y había tacos de billetes", ha remachado, si bien tampoco ha sabido precisar cuánto dinero había dentro ni a quién se lo entregó Pano porque él se quedó en el coche esperando.

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