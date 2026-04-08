Claudia Montes declara ante el Supremo que Ábalos nunca le dijo "'oye, te he enchufao'"

Claudia Montes, mujer a la que se relaciona con José Luis Ábalos, ha asegurado en el juicio del Tribunal Supremo que el exministro de Transportes José Luis Ábalos le pasó enlaces de vacantes en la empresa pública Logirail, en la que finalmente fue contratada tras mandar su currículum, pero no le esclareció si había sido "enchufada".

En la segunda jornada del juicio por el caso mascarillas, Claudia Montes ha insistido en que ella sí trabajaba, no como Jéssica, y que lo hacía con mucho esfuerzo, desde las cuatro o las cinco de la mañana, como dice que demuestran sus selfis en Instagram.

Claudia Montes se ha presentado como una víctima de una disputa entre dos jefes que se la peleaban. Ha dicho que Ábalos era un amigo y que le ayudó a "culturizarse" en política y que, aunque vistos los whatsapps ahora admite que puede que haya intervenido en su colocación, ella siempre creyó que la contrataron por su currículum.

"José Luis no me dijo en ningún momento 'oye te he enchufado', eso no me lo ha dicho", ha afirmado la testigo, que ha precisado que no quiere ser falsa porque se está demostrando que hicieron algo por detrás, pero ni Ábalos ni Koldo le mencionaron nada al respecto.

Eva Llamazares

Montes ha contado que su jefe directo la castigó en una oficina vacía contra la pared y sin atribuciones y que iba a la biblioteca y sacaba libros para pasar el tiempo, aunque luego ha precisado que eran libros "sobre trenes".

Su jefe en Logirail defiende su absentismo

El exdirector general de la empresa pública Logirail Óscar Gómez ha asegurado que Claudia Montes cumplió su trabajo en esa filial de Renfe pese a un comienzo "irregular" en el que no acudía a su puesto porque el lugar no estaba acondicionado para ello. Dicho eso, ha expresado que no recibió indicaciones del exministro de Transportes o de su exasesor ministerial Koldo García para beneficiarla.

"A mí me consta que sí. Por lo que se me informaba, la señora Claudia Montes trabajaba. Y además, en la documentación que hemos aportado se han incluido registros de su actividad, de sus partes de trabajo, de sus evaluaciones", ha manifestado Gómez.

El exdirigente de la empresa pública ha señalado que él se incorporó a Logirail en enero de 2020, un mes después de la contratación de Montes, y al hacer una "revisión" del estado de los encargos que tenía entonces la empresa, le comunicaron que había "un problema en uno de los principales proyectos, de trenes turísticos".

"Y en este proyecto me informan de que hay una situación irregular de una de las personas que habían sido formadas para prestar el servicio objeto del contrato y que no había atendido a su obligación de acudir al puesto de trabajo", ha indicado.

El testigo ha expresado que averiguó que la oficina donde se prestaban los servicios de información, promoción y reserva de billetes relacionados con los trenes turísticos "no era tal", sino un espacio "junto a unas escaleras de acceso a unas oficinas, en una planta baja".

"No me pareció un sitio adecuado, francamente no me pareció un puesto de trabajo para prestar los servicios que eran objeto del contrato, no podía ser, al tiempo que conocí que la persona que estaba asignada a hacer ese servicio", que era Montes, "no se había presentado", ha añadido.

Pero ha subrayado que Montes sí que acudió a trabajar cuando se mejoraron las condiciones del puesto, que era para un proyecto "muy relevante", por lo que "no era normal" que se viviera esa situación.

A preguntas de la defensa de Koldo sobre si éste o Ábalos le dieron instrucciones para que se tratara bien a Montes, el testigo ha contestado que "no" recibió "ninguna, ni de manera directa, ni a través de ningún medio ni a través de terceras personas".