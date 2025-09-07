El PP, sobre las causas abiertas al entorno de Sánchez: "Está acorralado"

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha sostenido este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "acorralado y en las últimas", así como le ha acusado de "cinismo" en relación a la prostitución, porque, según ha criticado, "se ha enriquecido, beneficiado del negocio de la prostitución de su familia" política, de su suegro, el padre de su mujer, Begoña Gómez.

Son mensajes que el vicesecretario del PP ha trasladado en un acto en Benalmádena (Málaga) en el que ha sostenido que Pedro Sánchez "sabe que está en las últimas y ya todo le da igual". "Está acorralado", al igual que "su Gobierno", y el líder socialista "se dedica a atacar y mentir", ha denunciado Bendodo.

En ese punto, el representante del PP ha criticado el "ataque a los jueces" por parte del presidente del Gobierno "porque los jueces están investigando, como tiene que ser, a su mujer, a la que acusan de cinco delitos; a su hermano, que se va a sentar en el banquillo; y a su fiscal general" del Estado, Álvaro García Ortiz, de quien Bendodo ha remarcado que "también se sentará en el banquillo".

El vicesecretario 'popular' ha acusado a Sánchez de haber "extendido a los medios de comunicación internacionales" su "campaña de ataque a los jueces", y ha insistido en defender que todo ello es "fruto de su situación política, personal, y de la situación judicial de su entorno más cercano, del Gobierno y del partido" socialista, según ha abundado Bendodo, que en ese punto ha aludido a las investigaciones sobre los exsecretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos en el marco del 'caso Koldo'.

Bendodo ha remarcado que a la mujer del presidente "le achacan cinco delitos" --de "tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de fondos públicos"--, así como ha subrayado que su hermano, investigado, "no sabía ni dónde tenía su puesto de trabajo".

El representante del PP ha denunciado que "a los socialistas sólo les gustan los jueces que trabajan para ellos, como dicen ellos, o que dictan sentencias que les satisfacen a ellos", cuando "la Justicia es independiente", y "cuanto más independiente sea la justicia, más calidad democrática tendrá nuestro país", ha aseverado Elías Bendodo.

El vicesecretario 'popular' ha llamado además la atención acerca de que, "mientras la 'número dos' del Gobierno británico" del laborista Keir Starmer dimite por un tema de impuestos" por el que "no está imputada", en España "la mujer del presidente está imputada por cinco delitos, su hermano tiene un pie en el banquillo, y la única reacción de Sánchez es poner de vuelta y media a los jueces por hacer su trabajo".

"Cinismo" en torno a la prostitución

Por otro lado, Bendodo ha aludido a una información publicada este domingo en 'El Español' para denunciar que Pedro Sánchez "ya era un cínico hace varias décadas", porque, mientras "era concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, donde impulsaba, apoyaba un programa contra la prostitución en la ciudad de Madrid, al mismo tiempo, su mujer gestionaba los prostíbulos de su suegro".

"Es decir, Sánchez defendía un programa contra la prostitución en el Ayuntamiento de Madrid siendo concejal al mismo tiempo que su mujer gestionaba los prostíbulos de su padre, del suegro de Pedro Sánchez", ha criticado Bendodo, que ha acusado al presidente de "cinismo con todas las letras".

Tras ello, el vicesecretario 'popular' ha proclamado que "no nos merecemos un presidente del Gobierno que se haya enriquecido, que se haya beneficiado del negocio de la prostitución de su familia", y ha criticado que "ahora" venga "el socialismo a hablarnos de prohibir la prostitución".

Por último, Bendodo también ha dedicado críticas al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha definido como "el ministro del 40%", porque "dedica el 40% de su tiempo a tuitear e insultar, mientras el 40% de los trenes de nuestro país salen o llegan con retraso", y en esa línea ha lamentado "la demora, los retrasos y el caos" que se está viviendo con los trenes en España, según ha denunciado el vicesecretario del PP.