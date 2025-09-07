Isabel Díaz Ayuso: "La quita es la antesala de la creación de un Estado nuevo: la república federal catalana"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha concedido una entrevista al diario 'La Razón' en la que ha analizado toda la actualidad política y judicial que afecta a España. En ella se ha pronunciado sobre la condonación de la deuda aprobada esta semana por el Consejo de Ministros y ha expresado que "la quita es la antesala de la creación de un Estado nuevo: la república federal catalana".

"Quieren borrar la deuda que ha acumulado el independentismo–la mayor corrupción que tenemos en España, la mayor miseria moral–, que paguemos sus embajadas, su dispendio político", ha señalado, al tiempo que ha deslizado que, por detrás, el independentismo "va expulsando a las instituciones del Estado". "Con el cupo empiezan a recaudar su propia Hacienda y, a partir de ahí, la independencia. Ya no hay nada que les frene. No hay un Código Penal que les penalice, no hay jueces independientes porque tendrán su propia Justicia, que es el siguiente paso", ha añadido.

La peregrinación de Illa a Waterloo

Esta semana se ha repetido la escena en la que un presidente de la Generalitat visita en Waterloo al prófugo Carles Puigdemont. Algo inédito todavía en un líder del PSOE, en este caso del PSC, pero que se ha hecho realidad gracias a Salvador Illa, que ha peregrinado hasta Bélgica para pedir al líder de Junts el apoyo al PSOE de cara a una futura negociación por los Presupuestos Generales del Estado y para Sumar en la negociación por la reducción de la jornada laboral.

La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha desaprovechado la ocasión y ha manifestado que "están fabricando la nación catalana a ojos de todos". "Tienen prisa, porque el proyecto de Pedro Sánchez se acaba, con serios problemas judiciales, el crédito agotado, la imagen y el prestigio internacional, igual", ha celebrado, al tiempo que ha remarcado que "esto es irreversible, tienen poco tiempo y tienen que precipitar los acontecimientos". "No dudarán en ir en procesión de rodillas a ver a Puigdemont para que no les deje caer", ha rematado.

Sistema de competencias

Precisamente, los incendios han sido otra de las cuestiones que han enfrentado en los últimos meses al Gobierno y a las autonomías. No en vano, el verano de 2025 ha sido uno de los peores en los últimos años, puesto que han ardido más de 400.000 hectáreas. Además, ha evidenciado la fractura existente entre las comunidades gobernadas por el PP y el Ejecutivo, que se han sumergido en un debate sin fin sobre quién es el titular de cada competencia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, a modo de balance, ha expresado que hace falta "más anticipación y menos ego, y aprender siempre de las catástrofes". No obstante, ha considerado que el Gobierno "no tiene que esperar a eso de 'si lo necesitan, que me lo pidan'".

"Detrás de todo hay muchas causas que no se pueden abordar fácilmente. Están los pirómanos, los incendiarios, las olas de calor, el estado de los montes, el abandono de la vida rural, una normativa que lo complica todo y, por supuesto, un Gobierno que nunca está cuando se le necesita. Espera a que las cosas se propaguen para después repartir culpas", ha agregado justo antes de transmitir su apoyo a todos los españoles en general y madrileños en particular que se han visto afectados.

Migraciones

Las protestas de Torre-Pacheco o la regulación de las normativas de uso de los espacios municipales de Jumilla han sido dos puntos de tensión con respecto a los migrantes, especialmente de creencia musulmana. Asimismo, la situación se ha recrudecido después de que el Gobierno haya aprobado el decreto ley que obliga a las comunidades a cumplir con el reparto migratorio.

En primer lugar, Díaz Ayuso ha subrayado que "el culto religioso no puedes prohibirlo, pero sí tenemos un problema de inmigración irregular masiva, promovida por el Gobierno y la izquierda, que está desestabilizando el sistema, reventando los servicios públicos y creando problemas de convivencia". "Buscan la tensión y el enfrentamiento para amedrentar y obtener la imagen de siempre, la de que viene la derecha. Es una política caótica e insostenible", ha añadido.

Por otra parte, ha instado a los distintos estamentos internacionales a trabajar directamente en los países de origen. "Es una cuestión demográfica. Si sabemos que en los próximos años va a haber países en África que van a tener más población que la propia Unión Europea, evidentemente es insostenible", ha indicado, al tiempo que ha reseñado que "no se trabaja en origen". "A lo mejor, si no hubiéramos abandonado el Sáhara, se hubieran podido hacer políticas más interesantes", ha aseverado.

"Europa, si sabe que hay un éxodo masivo de población africana, a lo mejor debería plantearse cómo entrar en estos países a llevar la democracia liberal, con trabajo, empresas", ha apuntado, antes de vaticinar que "como no traslademos los valores occidentales de la libertad, la propiedad, la empresa y unos servicios públicos de calidad al continente, los éxodos que huyen de la hambruna, la pobreza y la sequía no dejarán de producirse".

Situación en la Comunidad de Madrid

En los últimos días, Madrid ha vuelto a vivir otro episodio que ha recrudecido aún más el debate, cuando un joven que se encontraba alojado en el centro de primera acogida de Hortaleza violó a una menor. Esto ha desatado un terremoto político en el que Vox y el PP han levantado la voz contra las políticas migratorias del Gobierno.

Sobre este hecho, la lideresa del PP madrileño ha dicho que es "lógico" que los vecinos de este distrito y de otros puntos de Madrid "se posicionen contra unos centros que son de muy difícil gestión". Ayuso ha lamentado que "no podemos impedir que estos menores salgan", ya que "no tenemos herramientas legales para seguirlos", "nada más que acogerlos". Igualmente, ha entendido que "para los vecinos, cuya convivencia se ve perjudicada, esto sea insostenible".

Por otra parte, ha resaltado que "estamos obligados a acogerlos, muchos no tienen la culpa", de hecho, "el que violó a esta niña estaba hasta arriba de droga". "Cada vez vienen con peores situaciones, más trastornos, adicciones", pero "el Gobierno lo permite", algo que conlleva "una situación de muy difícil de abordaje por parte de una región si no hay un Gobierno con sentido nacional y que trabaje por el bien de España".

En cuanto a la situación de los centros de acogida de la Comunidad de Madrid, Ayuso ha recordado que "los que tenemos en marcha están al 100%". Además, ha incidido en que "hemos puesto el ojo en los menores, peor no en los cientos de miles que entran por Barajas y las decenas de miles que el Gobierno nos cuela a través de campamentos que pone en Alcalá de Henares, donde también ha habido problemas de agresión a mujeres".

"Vienen, el Gobierno no se ocupa de si tienen antecedentes, traen trastornos, qué es de ellos. El problema viene por los cuatro costados", puntualizado.

"Pienso que esto tiene una estrategia detrás que es la convivencia y el estallido social", ha reflexionado antes de atacar al presidente del Gobierno: "Sánchez busca el choque. No puede pisar la calle, no es querido en ningún lado, no puede ir a ningún sitio y ha decidido que no lo haga nadie, que España sea un país invivible".

Por último, ha repetido que "no podemos rechazarlo -el reparto-. Es más, si mi consejera de Asuntos Sociales decidiera no acogerlos, por ley podría tener penas de cárcel". "Esto está perfectamente orquestado para que haya una convivencia cada vez más difícil".