Casimiro García-Abadillo: "En este momento más que nunca Zapatero depende de la versión de Julito Martínez"

El periodista ha analizado en la tertulia de Más de uno el auto del juez Calama tras la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional.

En el auto, el juez señalaba que la declaración del investigado no logró desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba.

Casimiro cree que la palabra "desvirtuar" es esencial, porque "tienes tres horas no para explicarte, sino para contrarrestar esos indicios de delito, y cuando terminas, el juez te dice que no has podido contrarrestar esos indicios de delito y que, por lo tanto, la investigación sigue su curso".

Para el periodista es importante también que la Fiscalía Anticorrupción pidiera medidas cautelares y le parece feo que el presidente no contestara a las preguntas de la Fiscalía.

Es decir, que no es que las acusaciones, que ya se sabe que todos son muy malos, pidieran cárcel o pidieran el pasaporte, es que la Fiscalía Anticorrupción a la que, por cierto, el expresidente del Gobierno no contestó.

"Puedes decir que no contestas a las acusaciones, pero a la Fiscalía le tienes que contestar", ha comentado Abadillo.

todavía hay muchos testigos que tienen que declarar, muchas investigaciones

Además, el periodista asegura que todavía hay muchos testigos que tienen que declarar, muchas investigaciones, entre otras, las de las cuentas en el extranjero que se harán. "En estos momentos, más que nunca, Zapatero depende de la actitud de Julito Martínez", ha opinado.