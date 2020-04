Casado apoya prorrogar el estado de alarma, pero critica a Sánchez: "Se vence con mascarillas, no con mordazas"

"CON NUESTROS HIJOS NO SE JUEGA"

El líder del PP ha acusado a Pedro Sánchez de haber pecado de "incompetencia" y no de "prudencia" a la hora de rectificar sobre el alivio del confinamiento de los menores a partir del 26 de abril.

En su intervención en el debate de la tercera prórroga del estado de alarma, ha recriminado que el Gobierno ha puesto "la propaganda antes que los bueyes de la gestión" y le ha acusado de "incompetencia".

"Ha habido errores con el retraso en las medidas de confinamiento y también en la compra de material", ha añadido Casado, que también ha preguntado por el millón de test que prometió el Ejecutivo.

"No diga que ha pecado de prudencia, ha pecado de incompetencia, y con la salud de nuestros hijos no se juega", le ha advertido en una intervención muy dura en la que ha asegurado que "esto no va bien", lo que muestra una postura muy crítica del PP a la hora de votar la prórroga del estado de alarma.

Sobre la crisis, Casado ha dicho que le duele España "como a todos": "Esto no es una guerra. Nadie va a ganar porque todos los españoles han perdido. Para que veamos la dimensión, ha habido días con más víctimas que cinco veces en el 11-M. No son números, sino familias rotas y vidas truncadas".

Casado también ha subrayado que apoyan la prórroga del estado de alarma para "salvar vidas, no para hundir España": "¿Por qué una ministra dice que hay que evitar los mensajes negativos al Gobierno? No use a la Fiscalía ni a la Guardia Civil para sus objetivos".

