Carolina Bescansa: "Salomé Pradas se ha dado cuenta de que, como no se pruebe que Mazón estaba al tanto, la responsable penal será ella"

La exconsellera de Interior, Salomé Pradas, aseguró este viernes que mantuvo informado al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de todas las gestiones del Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) el día de la Dana, incluido el envío del mensaje ES-Alert a los móviles de la provincia de Valencia que llegó a las 20.11 horas.

En su declaración ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la Dana, la exconsellera afirmó, a preguntas únicamente de su letrado, que desde el Cecopi informó a Mazón de lo que sucedía, pero después aseguró a EFE que le informó de "todo" lo que sucedía, incluido el envío del mensaje ES-Alert.

Según matizó la propia Pradas, la tarde del 29 de octubre de 2024 trató de ponerse en contacto con el president, sin lograrlo, a las 19:10 y a las 19:36 horas, y no fue hasta las 19:43, cuando Mazón devolvió esas llamadas, cuando pudo hablar con él para informarle sobre el referido envío del mensaje de alerta a la población. Preguntada expresamente por EFE por si abordó de nuevo con Mazón este asunto a las 20:10 horas -volvieron a conversar un minuto antes del envío-, la consellera respondió que no.

Responsabilidad penal

Sobre esto ha debatido 'El gabinete' de 'Julia en la onda', con Elisa Beni, Carolina Bescansa y Víctor Guillot. La política ha asegurado que el interés no tiene que ver sólo con la responsabilidad política, sino también con la responsabilidad penal y que parece que Pradas "ha tomado conciencia" de ello: "Parece que ha tomado conciencia de que si no comunica que estuvo permanentemente en comunicación con Mazón y estaba al tanto, ella va a ser la responsable penal".

Bescansa opina que lo que se tiene que identificar es si efectivamente hubo una comunicación entre Salomé Pradas y Carlos Mazón en la cual, "fue él en última instancia quien tomó las decisiones sobre cuándo y no cuándo se enviaba la alerta": "Eso es lo que lo va a cambiar todo desde el punto de vista penal".

Elisa Beni, por su parte, cree que la jueza de Catarroja tiene que "tener cuidado de no traspasar la línea de investigar a Mazón o de dirigir hacia él la investigación porque en ese momento tendría que soltarla al TSJ". La periodista opina que la magistrada "va a intentar cerrar la investigación todo lo que pueda".