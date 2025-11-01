El PP de Valencia se prepara para la posible sucesión de Mazón y apuesta por Vicente Mompó como nuevo líder

El PP de la Comunidad Valenciana ha decidido dar un paso al frente y ha debatido sobre la posible sucesión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, al tiempo que ha apostado por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, para asumir el liderazgo. Es lo que publican varios medios de comunicación citando a fuentes del partido a nivel autonómico, que ven "un punto de inflexión" lo sucedido esta semana en el funeral de Estado por las víctimas de la Dana, donde Mazón fue increpado con gritos de "sinvergüenza" y "asesino".

Según publica el diario 'Levante', las próximas horas son clave para el futuro de Carlos Mazón y asegura que podrían celebrarse reuniones "al máximo nivel" entre Génova y la Presidencia de la Generalitat para "buscar una salida pactada" del president. El medio también afirma que la primera de esas reuniones se celebró este viernes en Alicante entre el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y las tres direcciones provinciales, Vicent Mompó (Valencia), Marta Barrachina (Castellón) y Toni Pérez (Alicante). En ella, según las citadas fuentes, se comprometieron a trasladar a Alberto Núñez Feijóo el nombre de Vicent Mompó como posible futuro candidato a la Presidencia de la Generalitat.

Asimismo, 'Levante' también asegura que dentro del PPCV hay preocupación por todo lo que se avecina para el presidente Mazón. Tras la declaración ante la jueza de Catarroja de Salomé Pradas, este lunes se prevé que comparezca la periodista Maribel Vilaplana, con la que Mazón se encontraba en el restaurante 'El Ventorro' en las horas más críticas de la catástrofe de la Dana. También está prevista la declaración de las víctimas en el Congreso y la remodelación del Consell. Además, el próximo 17 de noviembre, el presidente comparecerá ante la comisión de investigación de la Dana en el Congreso de los Diputados.

Elecciones a la Comunidad Valenciana

Por su parte, el diario 'El País' cuenta este sábado que Carlos Mazón no será el candidato del PP a las próximas elecciones de la Comunidad Valenciana y citan diversas fuentes que habrían explicado al medio que el president tendría una hoja de ruta que pasaría por dar un paso atrás en los comicios y promover a Mompó como candidato.

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, dejó este viernes en manos del propio Mazón la posible decisión de dimitir, tras los abucheos recibidos en la ceremonia por el aniversario de la Dana: "La decisión de dimitir de un cargo público que te han votado los ciudadanos es personal y por lo tanto es el señor Mazón el debe decidir su futuro político".

En una entrevista en laSexta, Muñoz -que también estuvo presente en el funeral, así como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo- dijo que las víctimas "tienen que poder decir lo que quieren" y "en los términos en los que consideren".

"Lo que tiene que prevalecer es que las víctimas siempre puedan decir lo que consideren y expresar su dolor como crean oportuno", agregó la portavoz, quien añadió que también tienen derecho a buscar culpables.

Mazón, en la cuerda floja tras la última semana

No es la primera vez que el presidente de la Generalitat se encuentra en la cuerda floja tras la catástrofe de la Dana, pero esta semana se ha incrementado la presión a raíz de las últimas informaciones que se han publicado. El domingo se conoció que, tras la comida en 'El Ventorro', Mazón acompañó a Maribel Vilaplana hasta un párking cercano al restaurante.

Vilaplana aseguró en una carta publicada el pasado 5 de septiembre que abandonaron el restaurante entre las 18:30 y las 18:45 horas, pero el presidente no se incorporó a la reunión del Cecopi hasta las 20:28, diecisiete minutos después de que se enviara el ES-Alert a la población.

En estos meses, Mazón ha sostenido que fue caminando hasta su despacho (a tan sólo 11 minutos a pie desde el restaurante) y durante ese tiempo no recibió ninguna llamada. Previamente, según una de sus versiones, llamó a la consejera Salomé Pradas a las 17:37, a las 18:16, a las 18:25 y a las 18:30 horas (cuando presumiblemente abandonaron el restaurante). Después, ni rastro hasta las 19:43 y a las 20:10 horas. Por lo tanto, se desconoce qué estuvo haciendo el president entre las 18:45 y las 19:43 horas.