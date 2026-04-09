Carmen Pano ratifica que llevó 90.000 euros en efectivo a Ferraz: "Me esperaba un señor en la segunda planta y se lo entregué"

La empresaria Carmen Pano ha ratificado en el Tribunal Supremo que el empresario Víctor de Aldama le pidió llevar 90.000 euros a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz, una cantidad que cree que guardaba relación con la petición de la licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel. Además, ha señalado que el presunto conseguidor le transmitió que José Luis Ábalos "quería una casa" por intermediar en la licencia y, por ello, el empresario Claudio Rivas, dueño de Villafuel, decidió comprar un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) para que la disfrutara el entonces ministro de Transportes.

Como testigo este jueves en el juicio por la presunta trama de mascarillas, Pano ha señalado que fue en dos ocasiones con dinero en metálico a la sede de los socialistas, la primera en taxi y la segunda con su chófer Álvaro Gallego: "Y llevo 45.000 cada vez".

"Me estaban esperando nada más salir del ascensor, había una persona, era un señor en la segunda planta", ha detallado, después de decir: "Yo le había entregado el dinero a Aldama y me dice que tengo que llevar ese dinero porque no puede moverse del despacho".

Respecto a la compra del chalet en la localidad gaditana, Pano ha asegurado que esa decisión la tomó Rivas, dueño de Villafuel, y que "en un principio" ella creía que era "como inversión", pero luego se dio cuenta de que "era para el señor Ábalos".

"Aldama dice que el tema de la operadora se va a conseguir y que el señor ministro quería una casa. Dijo que tenía contacto directo con el Gobierno, con miembros del Gobierno y en concreto con Ábalos", ha indicado Pano, investigada en el 'caso hidrocarburos' de la Audiencia Nacional.

Cuando el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha preguntado si la compra de esa vivienda fue la respuesta a una petición de Ábalos, la empresaria ha respondido afirmativamente: "Sí, así luego se nos trasladó".

Aldama y Koldo recibieron medio millón de Air Europa

Por su parte, la hija de Pano, Leonor González, ha asegurado en su declaración como testigo que tanto Aldama como Koldo García recibieron 500.000 euros de Javier Hidalgo, exCEO de Air Europa, como ya había manifestado en entrevistas con medios de comunicación.

La abogada del exasesor, Leticia de la Hoz, ha preguntado sobre la manera en la que se enteró de lo que ocurrió en casa de Hidalgo, a lo que González ha respondido que se lo contó Aldama. Entonces, la letrada ha señalado "contradicciones" entre esta manifestación y la que realizó en la fase de instrucción, en la que, según ella, afirmó que la reunión se produjo en el aeropuerto.

González ha señalado que se trataron de dos reuniones distintas y que en la del aeropuerto no estuvo Koldo. "La declaración que yo hago sobre eso es una reunión que se tiene en el aeropuerto, que yo creo que es el aeropuerto, pero lo de la bolsa es en casa del dueño de Air Europa", ha concretado.

Sobre el chalet en La Alcaidesa, la hija de la empresaria ha señalado no tener conocimiento sobre si el exministro finalmente fue a la casa, pero ha afirmado que a su madre "sí le llegó información" de que estaba allí.