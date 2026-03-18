Carmen Morodo explica el cambio de estrategia de Zapatero: “Ha pasado al ataque”

José Luis Rodríguez Zapatero se está dejando ver más que nunca. Al menos desde que dejó la Moncloa en el año 2011. Tres años después de dejar la presidencia del Gobierno comenzó a trabajar como mediador en la Venezuela de Nicolás Maduro. El secuestro de este por parte del Gobierno americano parecía haber propiciado la ruptura entre Zapatero y el régimen bolivariano, pero José Luis se resiste a abandonar "su segunda casa".

Durante la noche de ayer, martes 17 de marzo, el exlíder socialista acudió a un acto en Caracas encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, en el que han tratado el tema de la amnistía y la concesión de libertad plena a más de 7.700 personas, según las cifras del Gobierno venezolano. Rodríguez le describió como "campeón de la paz en Venezuela", así como su "amigo" y "mentor".

El pasado 2 de marzo, Rodríguez Zapatero aseguró que nunca ha cobrado por sus trabajos de intermediación a favor del "diálogo" en Venezuela. En 2020, la opositora María Corina Machado declaró que cada vez que Zapatero visitaba el país se disparaban las detenciones de presos políticos.

Cambio de estrategia

Delcy Rodríguez junto a José Luis Rodríguez Zapatero. | Europa Press / OEA

Durante la tertulia de Más de uno, presentado por Carlos Alsina, la periodista Carmen Morodo ha querido prestar atención a esa nueva estrategia del que fuera presidente del Gobierno durante siete años. Ahora parece haber decidido adoptar una actitud más activa ante las informaciones que se están publicando sobre él.

Según Morodo, este giro supone pasar "al ataque" con el objetivo de dar explicaciones públicas frente a distintas informaciones que, por el momento, no han derivado en actuaciones judiciales. "El expresidente se ha mantenido en la sombra. No ha hecho declaraciones, no ha hecho comparecencias... y de repente parece haber cambiado de estrategia", explica la tertuliana.

Uno de los elementos clave será la entrevista anunciada para este viernes en Onda Cero, donde el expresidente responderá por primera vez a las preguntas que le hará Carlos Alsina y que hasta ahora no había afrontado públicamente. La expectación es elevada, no solo por el contenido de sus respuestas, sino también por el contexto político en el que se produce su reaparición.

Rubén Amón también recalcaba a Alsina que "es una gran responsabilidad", a lo que el presentador ha contestado, en tono jocoso, que está "por librar el viernes".

El regreso de Zapatero al foco mediático marca así un punto de inflexión tras años de perfil bajo, abriendo una nueva etapa en la que el exjefe del Ejecutivo parece dispuesto a defender su posición de forma más directa en la esfera pública.