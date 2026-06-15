El BOE publica una macroconvocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales: la mayor de la historia

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una "macroconvocatoria" que se iniciará en octubre que aumenta la plantilla de la justicia española en un 8,5%. Esta convocatoria está destinada a cubrir un total de 700 plazas de jueces y fiscales, una cifra que triplica las vacantes del pasado año y que busca agilizar y modernizar este servicio público.

Este plan divide las 700 plazas convocadas en dos vías. Por un lado, se convocan 575 plazas por oposición para jueces y fiscales (375 de jueces y 200 de fiscales) y, por otro lado, las 125 plazas restantes son para magistrados que accedan por el 'cuarto turno'. Esto es un sistema de ingreso que se realiza mediante concurso de méritos, en este caso se deben acreditar más de diez años de ejercicio profesional.

El anuncio confirma las expectativas del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que el día anterior a la convocatoria avisó en la red social X: "Mañana muy atentos al BOE". Tras hacerse pública a resolución, ha sacado pecho en redes celebrando lo que considera "la mayor transformación de la Justicia en décadas". "Esta cifra es el triple de las que se convocaron durante las dos legislaturas de Mariano Rajoy", ha manifestado Bolaños.

La plantilla de fiscales aumentará en más del 7%

La plantilla del ministerio experimentará un crecimiento del 7,1% al pasar de 2.804 a 3.804 fiscales en todo el país. Esto supone una incorporación de 200 profesionales que se repartirán por criterios de población en la comunidad autónoma y de litigiosidad, una cifra que supera en 100 las plazas anuales por primera vez en dos décadas. El cambio de modelo abarata además la cifra de cada plaza judicial, ya que no se tendrá que crear un juzgado completo. Esto pasa de 500.000€ por plaza a los 100.000€.

Según el plan elaborado por el Gobierno, las comunidades autónomas que más refuerzos tendrán son Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana; lo cual desplegará 363 nuevos jueces en los tribunales de instancia y otros 85 en órganos colegiados tales como audiencias provinciales, tribunales superiores, la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.