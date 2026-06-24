Begoña Gómez entrega el pasaporte en los juzgados al juez Peinado

Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha entregado su pasaporte al juez Peinado, tal y como ha informado la periodista de Onda Cero, Eva Llamazares. La esposa del presidente estaba citada a las 18:00 horas en los juzgados de Plaza de Castilla y ha llegado un cuarto de hora antes en coche oficial, escoltada por otro de seguridad.

Ha entrado por el garaje, autorizada por la presidenta del Tribunal de Instancia, y ha llegado acompañada de su abogado, Antonio Camacho. Su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, también tuvo que entregar el pasaporte este pasado martes, a instancias de la acusación popular dirigida por la organización ultracatólica Hazte Oír.

Peinado ha impuesto tres medidas cautelares a Begoña Gómez

La entrega del pasaporte es una de las tres medidas que le ha impuesto el juez Peinado, además de la prohibición de salir del país durante los meses que dure la instrucción y la comparecencia en los juzgados cada 15 días. El juez considera que hay riesgo de fuga y que los escoltas que la acompañan podrían colaborar en eventual fuga o recibir órdenes para hacerlo.

Begoña Gómez está acusada de dos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. También está investigado en esta causa el empresario Juan Carlos Barrabés, al que atribuye tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El CGPJ ha pedido que se investigue a Peinado

Su letrado interpuso un recurso de queja contra la decisión acordada por Peinado e interesó que el tribunal superior anule las tres medidas.

La afirmación de Peinado sobre el posible riesgo de fuga de Begoña Gómez ha provocado malestar en el Gobierno y en los propios sindicatos de la Policía y ha provocado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pida que se investigue a Peinado por la autoridad disciplinaria, que decidirá si ha cometido una infracción grave.