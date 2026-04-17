Ayuso no se corta con los mensajes de Koldo y Armengol: "A mí me llama cariño un asesor y le arranco la cabeza"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que vincula con otra "trama de corrupción" del Gobierno por la compra de material sanitario en pandemia. Y lo ha hecho poniendo el acento en el tono de confianza del exasesor Koldo García: "A mí me llama 'cariño' un asesor y le arranco la cabeza".

Lo ha dicho en Bruselas, en un encuentro con empresarios españoles, después de que la UCO de la Guardia Civil refleje en un informe que Armengol recurrió en varias ocasiones a Koldo García para contactar con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en plena pandemia, por cuestiones relacionadas con test PCR o mascarillas infantiles.

Ayuso ha subrayado que "hoy es portada nacional que la tercera autoridad del país, la presidenta del Congreso de los Diputados, está vinculada a una de las tramas de corrupción del Gobierno", y ha incidido en que se trata de "una de las muchas tramas de corrupción del Gobierno", en este caso por la compra de material sanitario durante la pandemia.

"Estamos hablando de casi 4 millones de euros de dinero público que se habría entregado a la trama", ha señalado, antes de poner el foco en el tipo de relación que, a su juicio, evidencian los mensajes: "Un asesor del Gobierno llama 'cariño' a la tercera autoridad del país".

La presidenta madrileña ha llevado ese argumento a su propio Ejecutivo: "A mí no me pasaría, desde luego, de tener un portero de negocios de este tipo como asesor en la Comunidad", ha afirmado. Y ha rematado con una de las frases más contundentes de su intervención: "A mí me llama cariño un asesor de la Comunidad de Madrid y le arranco la cabeza".