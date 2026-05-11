Ayuso carga contra el Gobierno: "Deben a Madrid 12.367 millones de euros"

La consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha confirmado este lunes que la deuda del Gobierno central con la región madrileña ha crecido hasta situarse actualmente en torno a los 12.367 millones de euros. Una subida de más de 1.800 millones tan solo desde el mes de octubre.

Esta cantidad ya supone el 40% del total del presupuesto autonómico para el año 2026. La consejera denuncia que "el impago del Gobierno central representa cerca del presupuesto íntegro madrileño destinado para su sanidad pública en todo este año".

Una "quiebra de la lealtad institucional" agravada por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, que la propia Albert ha denominado como una "anomalía democrática sin precedentes". También ha denunciado en esta línea que esta falta de presupuestos le sirve de excusa al Gobierno central para no actualizar las entregas a cuenta, que suponen el 77% de los ingresos autonómicos.

Albert ha comentado que, de estos 12.367 millones que el Estado adeuda a la Comunidad de Madrid, 6.276 se concentran en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. De ellos, 4.513 corresponden al tope al Fondo de Competitividad acumulado entre 2019 y 2023, 765 al retraso en las entregas a cuenta de 2026, y 993 a la infrafinanciación de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Por parte de Asuntos Sociales, acumula 2.688 millones desde 2019 debido al incumplimiento de la ley de Dependencia, una norma que obliga al Estado a financiar el 50% del sistema y apenas cubre el 27,9%, mientras que Medio Ambiente asume 2.785 millones. La deuda se completa con 417 millones del Consorcio Regional de Transportes, 149 en Sanidad, 61 de Justicia y 10 en Educación.

La carta al ministro de Hacienda

La consejera ha enviado una carta a finales del mes de abril al nuevo ministro de Hacienda del Gobierno español, Arcadi España, solicitando una actualización de las entregas a cuentas de las comunidades autónomas. Una carta que, diez días después, no ha recibido respuesta alguna por parte del ministro.

También ha criticado el modelo de Gobierno de Sánchez, que ha descrito como "yo decido, tú pagas". La Comunidad de Madrid denuncia que se repite con cada norma aprobada por el Ejecutivo nacional, y que en "la inmensa mayoría de los casos no incluyen memoria económica que cuantifique su impacto sobre las arcas autonómicas".