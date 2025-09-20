Una asociación de mujeres juristas afirma que el cambio de pulseras desprotegió a las víctimas; el Gobierno insiste en su seguridad

La Asociación de Mujeres Juristas Themis asegura que el cambio de pulseras de control telemático de maltratadores, y concretamente, de la empresa proveedora, supuso desprotección para mujeres víctimas porque durante "unos meses" no se pudieron probar las denuncias por quebrantamiento de condena.

La portavoz de la asociación, Ángela Alemany, ha contado a EFE que las víctimas estuvieron desprotegidas porque no tenían pruebas, al mismo tiempo que se produjeron absoluciones y sobreseimientos, y que esa situación duró varios meses el año pasado, aunque no tiene datos concretos.

Según Alemany, las víctimas quedaron desprotegidas porque no disponían de los procedimientos de la prueba que acreditara la situación de quebrantamiento de órdenes de alejamiento. "No se podían trasladar esos datos en base a que había existido una migración de la información y que los datos solicitados no se encontraban, y eso ha durado unos meses", ha explicado.

El Estado debería hacer una reparación de ese daño

Sobre las absoluciones, "ya no hay manera de moverlo", por ello entiende que "sí se les ha causado un perjuicio a las víctimas en los procedimientos en que hayan sido absueltas esas personas", y que "el Estado debería hacer una reparación de ese daño independientemente de que debe reclamar la responsabilidad a las empresas o empresa adjudicataria que haya tenido la responsabilidad".

Por su parte, fuentes del Gobierno han indicado a EFE que las pulseras son seguras y han centrado el problema en la transición técnica entre 2023 y 2024 por el cambio de empresa adjudicataria. Han aseverado que los dispositivos ni se compran en AliExpress ni cuestan 150 euros y que funcionan correctamente.

El Gobierno defiende su seguridad

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que "no hay fallo en las pulseras, que han funcionado en todo momento" y ha pedido que no se genere alarma con un problema técnico derivado de la migración de una empresa adjudicataria a la siguiente y que se resolvió en diciembre del 2024.

Algo que no se cree el Partido Popular que, a través de su secretario general, Miguel Tellado, ha pedido la "dimisión inmediata de Ana Redondo" a la que ha calificado de "negligente, incapaz e incompetente". "Esto no va a quedar así", ha advertido. "Qué gran metáfora de su forma de entender el feminismo, un feminismo de Ali Expres" ha añadido.