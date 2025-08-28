En Más de uno

Antonio Casado explica por qué Pedro Sánchez no acompañó a los reyes: "Les ha hecho un favor"

El periodista ha mostrado su discordancia con las críticas a la ausencia del presidente del Gobierno en la visita de Felipe VI y doña Letizia a las zonas afectas por los incendios en el oeste de la península.

ondacero.es

Madrid |

El veterano periodista, Antonio Casado, ha destacado en Más de uno el papel que están jugando los reyes para reconfortar a la opinión pública en una figura de apoyo en nombre del Estado "fuera de la bronca política". El debate del programa ha analizado el impacto de los encuentros que Felipe VI y Letizia están manteniendo con vecinos desplazados, agricultores, ganaderos y profesionales de la lucha contra el fuego.

El periodista también ha destacado "el favor" que le ha hecho a los reyes la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en contra de las críticas que desde diferentes sectores se están lanzando contra el presidente del Ejecutivo por no haber acudido al encuentro. La encargada de representar al Gobierno central fue la ministra de igualdad, Ana Redondo.

Si Sánchez hubiera acompañado a los reyes en su visita a la parte leonesa de Castilla y León, Galicia y Ourense habrían tenido que compartir los abucheos y con su ausencia solo han sido aplausos, ha indicado Casado. Tras lo que ha apuntado que de esta manera no han tenido que pasar por el trance de deducir a quién estaban dirigidos los abucheos, como sucedió en Valencia. "En Zarzuela tienen que estar agradecidos de la decisión de Sánchez de no asistir a la cita", ha finalizado

