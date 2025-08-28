Ribadelago, el pueblo de Zamora afectado por los incendios y que ha sido golpeado dos veces por la catástrofe: "Nos van a dejar tirados"

Ribadelago situado en la comarca de Sanabria, en la provincia de Zamora, ha sido uno de los pueblos afectados por los incendios que están arrasando el oeste de España desde hace más de dos semanas. Desgraciadamente, no es la primera vez que esta localidad padece las consecuencias de una catástrofe natural, hace más de 65 años la ruptura de una presa que se encontraba río arriba del pueblo provocó que este se inundará, el agua se llevó la vida de 144 de los 532 habitantes con los que contaba entonces la localidad.

Todo pasó la noche del 9 de enero de 1959, cuando una sección de 150 metros del muro de la presa de Vega de Tera se derrumbó, miles de litros de agua recorrieron en pocos segundos los 8 kilómetros que separaban el embalse del pueblo y ola inmensa sepultó el pueblo mientras la mayoría de sus vecinos dormían. La mayoría de las casas quedaron destruidas, el ganado ahogado y de los 144 muertos solo se pudieron recuperar 28 cadáveres, el resto descansa en el fondo del lago de Sanabria.

Los peritos determinaron que la causa de la ruptura fueron la mala calidad de los materiales usados y de las técnicas de construcción. El juicio celebrado en Zamora unos años después consideró culpable a la empresa que realizó las obras Hidroeléctrica Moncabril, fundada por un hermano de un ministro franquista, le impuso una multa de 19.378.732 pesetas y condenó a su director gerente de la empresa, a dos ingenieros y a un perito como responsables directos de las obras a un año de prisión, del que finalmente fueron absueltos.

El castigo del fuego

Ahora en 2025 el pueblo ha vuelto a ser golpeado por la tragedia debido al incendio de Porto que azota la comarca de Sanabria desde hace días. Marta Fernández, una ganadera de Ribadelago, ha explicado este jueves en Más de uno como los ancianos del pueblo se lamentaban con la cercanía de las llamas, "Primero fuego el agua, ahora el fuego y nos va a dejar tirados como nos dejaron entonces".

El periodista Antonio Casado ha descrito al pueblo de la región leonesa como "apuñalado por la historia por segunda vez". Ha contado en la tertulia de Más de uno como el gobierno franquista construyó un nuevo pueblo de cero más abajo en el río, siguiendo los modelos del Plan Badajoz, con casas blancas al que llamó Ribadelago de Franco, sin embargo, la población decidió volver al pueblo antiguo y en la actualidad ambas localidades, Ribadelago Viejo y Ribadelago Nuevo, están habitadas.