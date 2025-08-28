En Más de uno

María Dabán, sobre la visita de los reyes: "Pedro Sánchez no se ha arriesgado para no recibir el enfado de la gente"

La tertuliana ha trasmitido su crítica al presidente del Gobierno por su ausencia en la visita de Felipe VI y Letizia a las zonas afectadas por los incendios que están activos en España desde hace más de dos semanas.

Una ganadera de Ribadelago tras los incendios: "Cuando empiece el agua lo voy a pasar muy mal, se me va a morir el ganado"

Ribadelago, el pueblo de Zamora afectado por los incendios y que ha sido golpeado dos veces por la catástrofe: "Nos van a dejar tirados"

ondacero.es

Madrid |

La tertulia de Más de uno ha analizado este jueves sobre la repercusión de la visita de los reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, a las zonas afectadas por los incendios donde han mantenido encuentros con algunos de los representantes de la población y los efectivos que han estado luchando contra el fuego. María Dabán ha comenzado elogiando la actuación de los reyes "han estado donde tenían que estar", tras lo que ha destacado que esta ocasión les han ovacionado en su llegada a Sanabria, pero también les podrían haber abucheado, como sucedió en su momento en Paiporta tras la DANA.

La tertuliana ha destacado también el contraste entre la actuación de los reyes y la de Pedro Sánchez, los ciudadanos han podido tener la presencia de unos representantes del Estado a los que "les pueden contar en primera person lo que ha pasado" y un presidente que no ha querido desplazarse hasta allí para "no arriesgarse a recibir el enfado de la gente".

Dabán ha mencionado como algunos bomberos forestales se negaron a saludar al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cuando acompañaba a los reyes en su visita. La gente puede estar enfadada en un momento como este y los políticos deben tener la suficiente sensibilidad para escuchar lo que les dicen aquellos que han perdido todos.

Por último, ha resaltado la importancia de no olvidar este tipo de tragedias, recordando que los reyes repitieron en varias ocasiones sus visitas a las zonas afectadas por la DANA.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer