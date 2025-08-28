María Dabán, sobre la visita de los reyes: "Pedro Sánchez no se ha arriesgado para no recibir el enfado de la gente"

La tertulia de Más de uno ha analizado este jueves sobre la repercusión de la visita de los reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, a las zonas afectadas por los incendios donde han mantenido encuentros con algunos de los representantes de la población y los efectivos que han estado luchando contra el fuego. María Dabán ha comenzado elogiando la actuación de los reyes "han estado donde tenían que estar", tras lo que ha destacado que esta ocasión les han ovacionado en su llegada a Sanabria, pero también les podrían haber abucheado, como sucedió en su momento en Paiporta tras la DANA.

La tertuliana ha destacado también el contraste entre la actuación de los reyes y la de Pedro Sánchez, los ciudadanos han podido tener la presencia de unos representantes del Estado a los que "les pueden contar en primera person lo que ha pasado" y un presidente que no ha querido desplazarse hasta allí para "no arriesgarse a recibir el enfado de la gente".

Dabán ha mencionado como algunos bomberos forestales se negaron a saludar al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cuando acompañaba a los reyes en su visita. La gente puede estar enfadada en un momento como este y los políticos deben tener la suficiente sensibilidad para escuchar lo que les dicen aquellos que han perdido todos.

Por último, ha resaltado la importancia de no olvidar este tipo de tragedias, recordando que los reyes repitieron en varias ocasiones sus visitas a las zonas afectadas por la DANA.