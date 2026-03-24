Antonio Caño, sobre el adelanto electoral en Andalucía: "Vamos a asistir a una debacle del sanchismo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció este lunes la convocatoria de las elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo.

Antonio Caño ha opinado en Más de uno sobre el adelanto electoral, y aunque se trata de un adelanto técnico, dado que la anterior cita electoral fue el 19 de junio de 2022, para el periodista el adelanto electoral a una fecha anterior a la que todo el mundo calculaba es "una prueba de confianza de Juanma Moreno en sus posibilidades".

Una segunda legislatura con mayoría absoluta para el PP sería una proeza

El periodista ha opinado que no hay que medir el éxito del PP en que consiga o no la mayoría absoluta porque, según él, que gobierne el PP en Andalucía ya es un éxito. "Continuar gobernando en un territorio dominado por los socialistas durante casi 40 años, y hacerlo con mayoría absoluta, sería una proeza.

¿Debacle del sanchismo?

Además, ha asegurado que es muy difícil conseguir mayoría absoluta en cualquier territorio de España, y aunque sería una proeza que el PP lo consiguiera, sí está seguro de que vamos a asistir a un "verdadero debacle del sanchismo".

"En Andalucía no se van a medir las fuerzas de las siglas del PSOE —que resistieron bien en Castilla y León—, sino que se va a medir el sanchismo en su esencia más cruda.

siempre gusta pillar por sorpresa a tus rivales políticos

En una entrevista con Carlos Alsina este martes, Juanma Moreno ha negado que retrasara el anuncio para condicionar al Gobierno central, pero ha asegurado que le gusta pillar por sorpresa a sus rivales políticos. El presidente de la Junta ha insistido en que la fecha elegida para celebrar los comicios es la "más adecuada" para favorecer la participación.