Alsina pregunta a Susana Díaz por su postura ante el manifiesto de Jordi Sevilla: "No creo que sea el momento de un lío interno"

El manifiesto publicado por Jordi Sevilla contra la gestión de Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista ha protagonizado la conexión entre Más de uno y Espejo Público de esta semana. El que fuera ministro durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, ha lanzado el manifiesto 'Socialdemocracia 21' que critica la política de alianzas del PSOE y pretende abrir un proceso de debate interno.

Carlos Alsina y Susanna Griso han debatido sobre el impacto de este comunicado, al que la dirección del PSOE ha respondido con tono conciliador pero reivindicando la democracia interna del partido. En el propio plató de Espejo Público se encontraba la expresidenta de Andalucía, Susana Díaz, muy crítica en varias ocasiones con la dirección de Sánchez dentro de su partido, frente al que perdió unas primarias.

Carlos Alsina le ha preguntado directamente si firma este manifiesto contra la gestión de Pedro Sánchez, ante lo que Díaz ha asegurado que "no creo que sea el momento para un lío interno", en referencia al complicado calendario electoral que avecina. Ha afirmado que ella "no se ha callado nunca", por lo que no necesita ningún manifiesto para tomar una decisión.

Para la política andaluza, las críticas a la gestión de la dirección se debe hacer en el momento que se desarrollan los hechos, "te puedes ir posicionando en las cosas que consideras que no estuvieron bien". Alsina ha apuntado que las últimas elecciones generales del año 2023 no supusieron una victoria para el partido socialista

Para el director de Más de uno, el debate más urgente del PSOE y toda la izquierda en España debe estar en cómo puede revertir la tendencia de caída en las encuestas de la izquierda frente al auge de la extrema derecha, una cuestión que plantea debatir el manifiesto. La presentadora de Espejo Público ha destacado también como manifiesto señala como la estrategia de polarización de Pedro Sánchez ha tenido consecuencias negativas en las perspectivas electores del propio Partido Socialista.

Nuevas medidas en materia de vivienda

Otra de las cuestiones que ha abordado la conversación han sido las nuevas medidas en vivienda que ha anunciado el presidente del Gobierno, que Griso ha querido ver como una estrategia de distracción. Alsina ha señalado la tardanza del Ejecutivo en aprobar políticas para contener la crisis de vivienda, al mismo tiempo que ha señalado la ineficacia de las comunidades gobernadas por el PP para afrontar la misma crisis.

Amenaza de geopolítica de Trump

Para terminar, Alsina y Griso también han comentado las amenazas geopolíticas de Donald Trump frente a las que se han inclinado gran parte de los dirigentes mundiales, en particular el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien no ha defendido la soberanía danesa sobre Groenlandia y se ha limitado a señalar la necesidad de que la OTAN refuerce su presencia militar en el territorio. "Luego se extrañarán de que Trump se sienta el dueño del mundo" ha ironizado Alsina.