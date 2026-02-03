Alsina, sobre el acuerdo entre el PNV y el Gobierno: "Entiendo que los grupos de izquierda no lo van a respaldar"

Moncloa cede y se plantea trocear el decreto ómnibus y aprobar un decreto único para pensiones y escudo social.

estaba cantado que se iba a hacer un decreto para pensiones

Alsina dice que "estaba cantado" que se iba a hacer un decreto para pensiones, pero no entiende cómo el Gobierno ha mantenido a los pensionistas en una incertidumbre.

Acuerdo con el PNV

Alsina ha analizado también el acuerdo entre PNV y Gobierno sobre desahucios.

"Si al escudo social le han quitado un trozo del escudo social, entiendo que los grupos de izquierda no van a respaldar la modificación del decreto", ha dicho.

Además, Alsina ha comentado la comparecencia de Feijóo en la comisión de investigación de la DANA. "No entiendo qué pinta Feijóo en esta comisión", ha asegurado.

Ha calificado de un "aprovechamiento constante" de las comisiones de investigación como instrumento político...