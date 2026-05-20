Almeida confirma que se presentará a las elecciones a la Alcaldía de Madrid en 2027: "Estoy a tope"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que presentará su candidatura a la reelección en las próximas elecciones a la Alcaldía de Madrid en mayo de 2027. Esta decisión llega tras un periodo de reflexión personal que, tal como ha explicado el regidor, le ha llevado a este momento en el que se siente "a tope" y plenamente capacitado para seguir al frente de Cibeles.

"Estoy a tope, absolutamente a tope. Tengo la capacidad de poder seguir sirviendo a los madrileños", ha declarado el mandatario de los populares madrileños durante la presentación de los actos por los 40 años de FAD Juventud. En este sentido, Almeida ha defendido que su intención no es "continuar por continuar", ya que ha recalcado todos los proyectos que tiene en mente hacer y en los que tiene "mucha ilusión trabajar para los madrileños".

Almeida carga contra el Gobierno central y la política nacional

Aprovechando su intervención en el acto, el alcalde madrileño no ha dudado en cargar con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez y la actualidad judicial que salpica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Almeida ha asegurado que la reciente imputación en el caso 'Plus Ultra' genera "un hedor insoportable de corrupción". Martínez-Almeida ha ironizado también con la "especialización" del presidente del Gobierno de apoyo a "delincuentes". "Si Pedro Sánchez me diera su apoyo, empezaría a preparar las cosas para ir a la cárcel", ha manifestado el alcalde. Ha sostenido, además, que Sánchez debería convocar elecciones al considerar que el Ejecutivo central "carece de mayoría y de presupuestos".

Esta crítica al Gobierno ha venido acompañada de una reflexión sobre el papel de actual de los mandatarios políticos. El alcalde de Madrid ha reconocido que, ante el clima político que vive el país, la clase política actual "no es un ejemplo para las nuevas generaciones, esto puede derivar en un desencanto". "Creo que los políticos no somos en general un ejemplo para los jóvenes y eso me duele porque la política nos concierne a todos", ha sostenido el alcalde de Madrid quien ha generalizado entre los jóvenes.