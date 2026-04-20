Ainhoa Martínez cree que Juanma Moreno no quiere mentar la "mayoría absoluta": "La del 17 de mayo va a ser una noche de infarto"

La próxima cita electoral en Andalucía es muy compleja, y aunque aún no ha comenzado la campaña electoral, los partidos ya están "mitineando" por diferentes partes de Andalucía.

La periodista Ainhoa Martínez ha analizado la estrategia de Juanma Moreno, que según ella, no quiere mentar la "mayoría absoluta" y habla de "mayoría suficiente o de mayoría de estabilidad" porque sabe que la mayoría absoluta es "muy compleja".

Ha dicho que lo que dio la mayoría absoluta a Juanma Moreno en 2022 fueron cuatro escaños en cuatro provincias y esa es la diferencia que puede tener ahora entre tener la mayoría absoluta y no tenerla. "Por lo tanto, la del 17 de mayo va a ser una noche de infarto", ha opinado la periodista.

Cómo afectan a Juanma Moreno los pactos del PP con Vox

Ha explicado que el PP lo tiene más difícil en esta cita electoral porque en 2022 le funcionó referirse a los pactos y a la situación de dependencia que tenían otros compañeros en otras comunidades autónomas. "Él se vendió como la única alternativa para que Macarena Olona no fuera vicepresidenta del Gobierno. "Esa baza no la supo jugar el Partido Socialista y sí lo hizo Juanma Moreno", ha comentado.

Sánchez se va a volcar en las elecciones andaluzas

Por otro lado, la periodista ha dicho que Pedro Sánchez se va a volcar en estas elecciones. "Al menos habrá presencia de Sánchez en seis actos", ha asegurado. Martínez ha explicado que Sánchez consiguió movilizar casi a 580.000 votantes más en las generales del 2023 de lo que lo hizo Juan Espadas en 2022. Y el objetivo es ambicioso porque María Jesús Montero, con todas las encuestas, incluidas las del Partido Socialista, estaría por debajo de ese suelo histórico de los 30 diputados".

"Andalucía también es un bastión clave para las generales. Sánchez no solo se juega que su vicepresidenta y su mano derecha para todo hoy lo sigue siendo del Partido Socialista se pegue un batacazo. Es que Andalucía reparte 61 escaños en el Congreso. En las generales, Sánchez logró resistir, consiguió 21 y, con el resultado de Cataluña, consiguió mantener la Moncloa unido a los pactos de los que ya hemos hablado en numerosas ocasiones. Pero Andalucía es importante por muchas razones. "Más allá de ser la batalla de las batallas de este ciclo electoral del 26", ha explicado la periodista.