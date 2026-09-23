Los abogados de familia alertan del retraso de hasta cinco meses en los procedimientos con menores: "Es un desastre lo que ha ocurrido"

La presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, Lola López Muelas, explica en una entrevista con Rafa Latorre en Más de Uno las consecuencias de la obligación de negociar extrajudicialmente antes de iniciar determinados procedimientos de familia con menores implicados. El Congreso de los Diputados aprobó con 340 votos a favor y 7 en contra tramitar la proposición de ley del PNV que elimina este requisito.

López Muelas asegura que la Asociación Española de Abogados de Familia promovió la reforma y habló con los partidos políticos desde antes de la promulgación de la ley, en abril de 2025. Según explica, la obligación de intentar una negociación previa dificulta el inicio de procedimientos que en algunos casos resultan urgentes.

La negociación extrajudicial es obligatoria

Durante la entrevista, Latorre plantea si la obligación de negociar antes de acudir a los tribunales favorece el acuerdo. López Muelas matiza que el problema no está en negociar, sino en la forma en la que la ley establece que debe realizarse ese proceso.

La presidenta de la asociación explica que la negociación debe iniciarse mediante un correo certificado con acuse de recibo u otro mecanismo que permita acreditar que la comunicación llega a la otra persona. Después, hay que esperar 30 días naturales.

"Todos los abogados de familia, antes de iniciar un proceso, iniciamos una negociación, lo intentamos", señala López Muelas. La diferencia, según detalla, es que los profesionales también presentan demandas directamente cuando existen situaciones urgentes y continúan negociando durante el procedimiento.

Los procedimientos se retrasan hasta cinco meses

Uno de los principales problemas que expone la entrevistada es el retraso que genera el requisito de procedibilidad. López Muelas asegura que los procedimientos se retrasan "incluso 4 o 5 meses más" de lo que ya se retrasan y explica que los abogados no pueden interponer determinadas demandas hasta que transcurre el plazo establecido.

La presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia recuerda además que el 80% de los casos de familia terminan mediante acuerdo. Por eso, sostiene que la negociación ya forma parte habitual del trabajo de los abogados de familia y que la obligatoriedad impuesta por la ley genera dificultades adicionales.

40.000 divorcios con menores al año

Lola López Muelas sitúa el problema en la dimensión de los procedimientos familiares que afectan a menores. Según los datos que aporta durante la entrevista, en España hay 40.000 divorcios al año con menores de por medio y alrededor de 300.000 menores están implicados anualmente en procedimientos de familia.

La cifra incluye no solo divorcios, sino también medidas paternofiliales y modificaciones de medidas. López Muelas pone como ejemplo situaciones que requieren una respuesta rápida, como un cambio de colegio, la necesidad de fijar alimentos para los hijos o el impago de esos alimentos por parte de uno de los progenitores.

"Nosotros no podemos iniciar un procedimiento de reclamación de alimentos", afirma.

La reforma recibe 340 votos a favor

El Congreso aprobó la tramitación de la proposición de ley del PNV con 340 votos a favor y 7 en contra. Latorre destaca durante la entrevista el amplio consenso parlamentario que recibe la iniciativa y pregunta a López Muelas cuándo puede convertirse en una realidad.

La presidenta de la asociación responde que espera que la reforma se tramite con rapidez porque, según explica, existe un amplio consenso sobre la necesidad de modificar el sistema. López Muelas señala que los responsables políticos escucharon las reivindicaciones de los abogados de familia y conocieron las consecuencias prácticas de la norma.

Los abogados niegan que haya más acuerdos

López Muelas también cuestiona la interpretación de las estadísticas que reflejan una reducción de los divorcios contenciosos. A su juicio, la disminución no significa que hayan aumentado los acuerdos entre las partes.

"No hay más mutuos acuerdos, no se han incrementado los mutuos acuerdos", afirma.

La presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia explica que muchos procedimientos permanecen en los despachos de los abogados porque las demandas no se pueden presentar todavía o son rechazadas por no cumplir el requisito exigido.

La entrevistada describe la situación como "un desastre" y reclama que la reforma avance cuanto antes para permitir el inicio de los procedimientos familiares que necesitan una respuesta judicial.