El abogado de la víctima del exDAO afirma que hasta ahora el juez se ha comportado de manera correcta: "Permaneceré muy vigilante"

El Ministerio de Igualdad ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial la apertura de un expediente disciplinario al magistrado David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, por unas declaraciones públicas que el Gobierno considera incompatibles con el deber de imparcialidad judicial.

El juez llegó a afirmar en una ponencia que algunas mujeres van "a la caza de la orden de protección" y que cuentan con "tantas ventajas para denunciar", unas palabras que han desatado una fuerte polémica institucional. Además, Igualdad ha pedido que se abstenga de instruir un caso de presunta agresión sexual, mientras varias ministras han subrayado la gravedad de sus declaraciones y la necesidad de reforzar la formación en violencia de género en las instituciones.

En este contexto, varias mujeres han denunciado situaciones de indefensión, dificultades para ser escuchadas e incluso miedo, al percibir que al propio magistrado le incomodaba que hubieran presentado denuncia. Maman Benchimol es, precisamente, el juez encargado del caso contra el exDAO de la Policía Nacional por presunto acoso y abuso sexual a una subordinada.

Carlos Alsina ha conversado en Más de uno con el abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, quien ha sido contundente al valorar las palabras del magistrado: "Discrepo totalmente con estas declaraciones, creo que son profundamente desafortunadas".

Discrepo totalmente con estas declaraciones, creo que son profundamente desafortunadas

El letrado ha subrayado la dificultad que ha supuesto para su clienta dar el paso de denunciar y preparar todo el proceso para garantizar su protección. En ese sentido, ha señalado que, aunque un juez pueda tener opiniones personales, "debe actuar manteniendo la independencia judicial".

No obstante, Piedrafita ha reconocido que, hasta el momento, el comportamiento del magistrado dentro del procedimiento ha sido correcto, aunque ha mostrado su desacuerdo con algunas resoluciones. "Ha habido un interrogatorio duro y decisiones con las que hemos estado de acuerdo y otras en las que no", ha explicado, advirtiendo de que a partir de ahora estarán especialmente vigilantes. "No le quepa la duda a nadie de que, si detecto el mínimo sesgo, activaré la recusación contra el juez", ha afirmado.

Nueve casos de abuso en la cúpula de la Policía Nacional

Además, el abogado ha asegurado que actualmente trabaja en otros casos similares dentro de la Policía Nacional: "Tenemos nueve víctimas en marcha en distintos procesos". Según ha denunciado, se trataría de una dinámica de comportamientos en la cúpula policial en la que algunos responsables actuaban como si fueran "impunes ante la ley y podían denigrar la integridad de sus subordinadas".