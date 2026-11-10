La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, renuncia a su defensa por "razones profesionales"

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz ha presentado la renuncia a la defensa de Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, por "razones profesionales", cuyo contenido "queda amparado por el secreto profesional". La decisión llega tras desvelarse algunas informaciones que aluden a un supuesto intento del PP de pagar la defensa de Koldo, a cambio de que testificara contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A través de un escrito al juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, De la Hoz ha explicado que "hasta que el nuevo letrado acepte la defensa y se persone en las actuaciones", atenderá "las diligencias y trámites que sean inaplazables", para que la renuncia no provoque "merma alguna" de las garantías procesales.

Segundo abogado de Koldo que renuncia

La abogada asegura que ha comunicado a Koldo García la decisión con "antelación suficiente para que pueda proveer a su defensa" y que, "con el fin de no causar indefensión", Koldo solicita al juez que requiera personalmente al exasesor, para que en el plazo que considere oportuno, designe nuevo abogado de su libre elección. Si no lo hace, se le designará uno de oficio.

En el escrito, De la Hoz se refiere a que el juez debe requerir a su excliente para designar otro representante, de manera que quede garantizado el derecho a la defensa que le garantizan el artículo 24.2 de la Constitución y el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Leticia de la Hoz está imputada en el 'caso Leire'

El letrado que defienda a Koldo García será el tercero, tras la renuncia previa de Ismal Oliver en junio de 2025. Se da la circunstancia de que Leticia De la Hoz, que defendió al exasesor ministerial durante el juicio del 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, también está imputada en el marco del 'caso Leire'.

La empresaria Carmen Pano aseguró que Leticia de la Hoz le ofreció un soborno a cambio de cambiar su testimonio sobre una supuesta entrega de dinero en la sede del PSOE, algo que la letrada siempre ha negado.