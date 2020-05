Abascal acusa a Iglesias de dejar morir a ancianos: "A usted no le gustan los viejos"

Abascal ha acusado primero al presidente del Gobierno de "matorismo político y chantaje" cuando dijo en el Congreso que los españoles no cobrarían los ERTE si la oposición no aprobaba el estado de alarma. Asimismo, ha recordado que hay más de 900.000 personas, según el Colegio Oficial de Gestores, que no han cobrado los ERTE desde marzo "por su nefasta gestión".

También ha cargado contra Iglesias al que ha acusado de amenazar a los ancianos y chantajearles diciendo que si la oposición no aprobaba los Presupuestos Generales del Estado, "no se mejorarían las residencias".

"Usted usó a los ancianos como rehenes. Pero he de decir que esto es poca cosa al lado de dejarles morir en residencias sin protección", ha dicho.

Asimismo, ha espetado que al vicepresidente segundo "no le gustan los viejos", citando una frase que dijo el mismo Pablo Iglesias.

"Hay gente que va a morir de viejo porque tienen una edad que con setenta y pico durará lo que dure, como Anguita, pero como el cadáver del Cid a caballo, es que no tienen edad. Habiendo gente de veintipico o treinta y pico, creo que hay gente mayor que tiene que tomar ejemplo de Ratzinger y coger el helicóptero e ir a Castellgandolfo, a la mierda o donde quiera", ha leído.

Abascal ha terminado aseverando que "esta es la sensibilidad del vicepresidente del Gobierno con los mayores" y diciendo que esas palabras son de él, no inventadas por la oposición.

