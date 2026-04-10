Roberto Brasero avisa del "loco" cambio de tiempo que viene este fin de semana: "En dos días restamos 20 grados al termómetro"

Los cambios de tiempo suelen ser habituales en la época de la primavera. De hecho, es normal que bajen o suban las temperaturas con variaciones en apenas uno o dos días, aunque lo que viene este fin de semana tiene un carácter extraordinario, como afirma Roberto Brasero en su previsión del tiempo en Más de uno.

"En primavera sabemos que los cambios de tiempo son habituales, pero tan loco como el que tenemos en las próximas hora, lo hemos visto pocas veces", señala Brasero, que antes apunta a que este viernes suben las temperaturas y hará más calor en todas las zonas, salvo en el suroeste de la Península, donde habrá tormentas: Extremadura, el oeste de Andalucía e incluso la zona centro tendrá presencia de tormentas. En el resto de España será día de manga corta y sol, con 30 grados en Bilbao o 29 de Madrid.

No obstante, este sábado entra un frente por el norte con lluvias en Galicia y las comunidades cantábricas. Las precipitaciones recorrerán la mitad norte y llegarán al centro por la tarde noche, aunque en esta jornada no llegarán al este peninsular. "En estas zonas de la mitad norte y zona centro, el sábado bajan las temperaturas de golpe 6 o 7 grados", afirma Brasero.

Unas temperaturas que bajan 6 o 7 grados, mientras que este domingo seguirán bajando: "Bajan, pero es que el domingo siguen bajando otros 5 o 6 grados, y en dos días habremos restado 20 grados al termómetro".

Así, Brasero sostiene que pasaremos "del verano al invierno" en determinadas zonas, con viento frío, fuertes rachas, precipitaciones después en el este que traerán lluvia de barro en zonas del Mediterráneo, y nevadas en las montañas de la mitad norte y el sistema central -donde puede nevar por debajo de los 1.000 metros-.

"Un domingo que, en lugar de abril, puede parecer de invierno", concluye Brasero en su previsión en Más de uno.

Hasta cuándo durará el frío de invierno que vuelve a España

La propia AEMET ha compartido un pronóstico especial por el frente atlántico que viene este fin de semana a España. "Tras las temperaturas anormalmente altas de jueves y viernes, durante el fin de semana el ambiente será más frío de lo habitual para la época del año", comienza el escrito del organismo.

"Se producirán precipitaciones en amplias zonas del país entre el sábado y el domingo, con una cota de nieve de 800-1000 metros, puntualmente más baja", prosigue, para después añadir que puede haber afectaciones puntuales en el tráfico por la nieve y daños en cultivos por las bajas temperaturas y heladas tardías.

Ya hacia el mediodía del sábado, el mapa de la probabilidad de precipitaciones está casi al 100% en lugares como Madrid, Castilla y León, casi toda Andalucía, Extremadura y la parte occidental de Castilla-La Mancha. Las lluvias se irán extendiendo a partir de la tarde del sábado por la parte más oriental de la Península para ir remitiendo con el paso del domingo, aunque con los termómetros muy bajos.

Estas son las ciudades con más frío para este domingo:

Ávila (mínima de 2 grados y máxima de 10 grados).

Burgos (2 y 12).

Cuenca (3 y 15).

Guadalajara (5 y 15).

León (-1 y 13).

Lugo (1 y 13).

Madrid (9 y 16).

Ourense (2 y 17).

Oviedo (3 y 15).

Palencia (2 y 4).

Pamplona (2 y 11).

Segovia (3 y 11).

Soria (2 y 9).

Teruel (2 y 12).

Valladolid (4 y 14).

Vitoria (4 y 12).

Zamora (4 y 15).

Zaragoza (6 y 14).

El temporal cambiará a partir del lunes 13 de abril, cuando aumenta la estabilidad y entra una masa atlántica más templada, lo que hará que suban las temperaturas de manera progresiva hasta recuperar los valores normales de la época ya el martes 14 de abril.