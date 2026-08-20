El 'reventón térmico' deja fuertes tormentas y rachas de viento huracanado en Valencia: "Recomendamos que no salgan a la calle"

Un 'reventón térmico' ha irrumpido este jueves con fuerza en la Comunidad Valenciana, provocando un brusco cambio de las condiciones meteorológicas tras una jornada en la que los termómetros habían superado los 40 grados para desplomarse en apenas unas horas por debajo de los 20. El episodio ha dejado fuertes tormentas, lluvias intensas y rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora, además de árboles caídos, carreteras cortadas y más de medio centenar de intervenciones de los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia.

Una de las zonas más afectadas ha sido la Ribera, donde se han registrado rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora. Ante la intensidad del temporal, la alcaldesa de Carcaixent ha pedido a los vecinos, en declaraciones a Onda Cero, que "no salgan a la calle si no es estrictamente necesario". La lluvia también ha dejado registros destacados en Safra, Villena, donde se han acumulado 32 litros por metro cuadrado en apenas 20 minutos, según ha informado Amparo Piqueres, de Onda Cero Valencia.

De más de 40 a 20 grados

El cambio meteorológico ha sido especialmente brusco. Si este miércoles por la noche todavía se registraban temperaturas de hasta 40 grados, este jueves a la misma hora los termómetros apenas superaban los 20 grados en numerosas localidades. Aemet ha destacado precisamente el carácter excepcional del descenso y ha explicado que, debido al paso del frente de tormentas, las temperaturas mínimas se están registrando este jueves por la tarde y no durante la madrugada, como suele ser habitual.

Pasadas las 18.30 horas, València registraba 24,5 grados y Castelló de la Plana, 24,1, mientras que en Alicante todavía se superaban los 30. El contraste con la madrugada ha sido notable: a las 08.00 horas se alcanzaban 33 grados en Xàtiva, 31,7 en València, 31 en Oliva y 30,5 en Miramar.

Preemergencia por riesgo de inundaciones repentinas

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado la preemergencia hidrológica de nivel amarillo del Plan Especial de Inundaciones en la cuenca del Albaida-Cànyoles. El aviso supone una situación de vigilancia activa ante posibles inundaciones repentinas o crecidas de caudal.

La Generalitat ha instado a los ayuntamientos de la cuenca a activar sus planes de emergencia y a intensificar la vigilancia de cauces y puntos conflictivos. La situación ha obligado además a extremar la precaución en las carreteras, donde se han producido cortes por la caída de árboles y otros daños ocasionados por el viento.

El temporal continuará este viernes

El episodio de inestabilidad continuará este viernes y afectará también a otras zonas del país. Cinco comunidades autónomas estarán en aviso por lluvias y tormentas, con nivel naranja en Mallorca, Menorca y Tarragona. Aemet prevé tormentas fuertes o muy fuertes en Baleares durante la madrugada, con rachas de viento muy fuertes. Durante la tarde, los chubascos acompañados de tormenta se extenderán a zonas de Aragón, Baleares, Barcelona y Girona. A últimas horas del día, se esperan lluvias fuertes, muy fuertes y persistentes en el litoral catalán y el norte de Castellón. El episodio estará acompañado de un descenso generalizado de las temperaturas, después de varios días marcados por el calor extremo.