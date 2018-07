Un magnate republicano rechaza a Trump y dona dos millones a Clinton

El magnate cubano-estadounidense Mike Fernández, quien ha apoyado históricamente al Partido Republicano, instó a los latinos a votar contra Donald Trump y anunció una donación de dos millones de dólares a la campaña de la demócrata Hillary Clinton.

En una columna de opinión publicada por el diario Miami Herald, Fernández hace un llamamiento a los hispanos a rechazar la "violencia" contra esta comunidad que, a su juicio, genera el magnate inmobiliario.

"Llamo específicamente a todos los latinos a rechazar al hombre que fomenta la violencia contra ellos", aseguró Fernández. pEl empresario donará dos millones de dólares a la campaña de la exsecretaria de Estado para el registro de votantes latinos en Florida, estado donde reside y uno de los más decisivos para las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

Fernández, quien apoya la normalización de la relaciones con Cuba impulsada desde 2014 por el Gobierno del presidente de EE.UU., Barack Obama, instó además a los cubano-estadounidenses a rechazar a Trump, quien recientemente anunció en Miami que revertiría dicha apertura hacia la isla en caso de llegar a la Casa Blanca. "Este hombre está llevando a Estados Unidos y a ustedes por el mismo camino de decepción que ustedes han vivido durante 60 años", expresó Fernández a sus compatriotas cubanos.

El empresario, que había apoyado las aspiraciones del exgobernador republicano de Florida Jeb Bush a la Presidencia de EE.UU., aseguró que no puede apoyar a un partido que ya "no reconoce". "Como republicano que ha contribuido a millones a causas de nuestro partido, pregunto: ¿Por qué nuestro partido no ha tratado de hacer una evaluación psicológica de su candidato?", señaló en una columna.

En 2014 Fernández, uno de los principales aliados del gobernador de Florida, el republicano Rick Scott, renunció a su puesto en la campaña para la reelección de este tras denunciar que su equipo no entendía la cultura de los votantes hispanos.

El empresario, que ejercía como presidente de la recaudación de fondos para la campaña de Scott, expresó su frustración en varios correos electrónicos en los que denunciaba a miembros del equipo del gobernador por imitar el acento mexicano."Clinton es, sin duda, una opción superior a Donald Trump", manifestó Fernández, al señalar que el empresario inmobiliario "amenaza los valores básicos de la democracia".