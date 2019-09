CREE QUE EEUU NO TIENE MECANISMOS PARA HACERLO

La ex candidata presidencial Hillary Clinton no descarta cuestionar el resultado de las elecciones de 2016 si la investigación de la trama rusa concluye que hubo una profunda injerencia del Kremlin en los comicios, aunque precisa que no cree que Estados Unidos tenga un mecanismo legal para hacerlo.