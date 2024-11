Donald Trump gana las elecciones presidenciales de EEUU: "Vamos a sanar nuestro país"

LEER MÁS Qué pasa si gana Donald Trump las elecciones de EEUU: este su programa político y todas sus propuestas

Donald Trump ha ganado las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Al candidato republicano le ha bastado la misma jornada de los comicios para saberse ganador sobre Kamala Harris, cuyo cuartel y equipo electoral ha pasado de la confianza al desaliento en apenas unas horas.

Unas horas en las que el candidato republicano ha conocido que volverá a la Casa Blanca por medio de sus triunfos en estados clave. Con el paso de los minutos y el avance del escrutinio, Kamala Harris sufriría una noche aciaga. Primero, al comprobar que Trump ganaba en Carolina del Norte y Georgia, y después recibiendo otro duro golpe en Pensilvania.

"Es una victoria política que nuestro país nunca ha visto antes. Nada ni nunca ha habido igual a esto. Ahora vamos a sanar nuestro país", ha dicho un Trump eufórico en su primer discurso tras la jornada electoral, en el que se ha proclamado ganador y ha prometido "arreglar todo" para "hacer América grande otra vez".

Acompañado de su familia y de su candidato a la Vicepresidencia, J.D. Vance, ha celebrado su triunfo como la expresión de su movimiento MAGA (Make America Great Again). El candidato republicano ha asegurado el país "necesita ayuda" y ha dado las gracias a los estadounidenses por elegirle como nuevo presidente. "Hemos sorteado obstáculos que nadie pensaba que podíamos sortear, quiero agradecer al pueblo estadounidense por el extraordinario honor de ser elegido su presidente", ha dicho, a lo que ha añadido que la jornada ha sido una "locura".

"Mucha gente me ha dicho que Dios me ha mantenido con vida por una razón y esa razón es salvar a nuestro país", ha comentado, refiriéndose al ataque que sufrió el pasado mes de julio precisamente en un mitin en Pensilvania, donde resultó herido de un tiroteo dirigido hacia su persona. Se le pudo ver con la cara ensangrentada y posteriormente confirmó que la bala alcanzó su oreja, sin daños mayores.

Además, Trump ha asegurado que comienza una "era dorada" y promete "sellar las fronteras" para "solo dejar entrar de manera legal": "Vamos a sellar nuestras fronteras y vamos a tener que dejar a la gente que entre en el país. Queremos que la gente regrese. Tenemos que dejarlos regresar, pero lo van a tener que hacer de manera legal. Tienen que venir, pero de manera legal".

También ha dicho que "no habrá guerras". "No quiero que haya guerras, yo voy a parar las guerras. Vamos a conseguir un futuro extraordinario para la gente. No os voy a decepcionar", ha finalizado su discurso.

La victoria de Trump en los estados clave

Además de hacerse con la Cámara Alta, de los siete estados clave, Trump también sigue en cabeza en Míchigan, Wisconsin, Arizona y Nevada, aventajando a Harris también en Indiana, Kentucky, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Ohio, Alabama, Florida, Misisipi, Misuri, Oklahoma, Tennessee, Arkansas, Kansas, Luisiana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Texas, Wyoming, Montana, Utah, Idaho y Nebraska.

Por otro lado, Kamala Harris solo ha obtenido el triunfo en Vermont, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Illinois, Maryland, Massachussets, Nueva Jersey, Rhode Island, Colorado, Nueva York, California, Oregón, Washington, Nuevo México, Virginia, Hawái, un delegado en Nebraska y otro en Maine.

De la euforia a los gestos serios en el cuartel demócrata

En el cuartel general demócrata, instalado en la Universidad de Howard, en Washington, donde estudió Harris de joven, el optimismo inicial se mitigó con una seriedad cada vez más evidente a medida que se alargaba la noche y muchas personas comenzaron a abandonar el lugar.

Grandes pantallas y banderas nacionales decoran un campus rodeado de un fuerte despliegue de seguridad y que ha acogido principalmente a alumnos y exalumnos, pendientes todos de los estados clave.

Mientras, el magnate Elon Musk, Eduardo Bolsonaro y el político británico Nigel Farage son algunos de los invitados a la cena que se celebra en Mar-a-Lago, en el sur de Florida, donde el candidato republicano ha estado siguiendo los resultados electorales.