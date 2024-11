Esteban González Pons critica a Sánchez: "Vincular la aprobación del Presupuesto a conceder ayudas a los valencianos, es una humillación"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer un plan de ayudas para los damnificados por la DANA que ha afectado principalmente a Valencia y Albacete. Se trata de un primer paquete de medidas destinadas a hogares, empresas, autónomos e instituciones locales que superará los 10.600 millones de euros.

Sánchez aprovechó el momento para insistir en la necesidad de que se aprueben unos nuevos Presupuestos del Estado para hacer frente a la labor de reconstrucción y reparación en la Comunidad Valenciana.

El vicesecretario de Asuntos Institucionales e Internacionales del PP, Esteban González Pons, desea que el gobierno cumpla y esas ayudas lleguen a las personas afectadas.

"Espero que siendo urgente, llegue, porque tenemos la experiencia de lo sucedido en La Palma, donde de los 400 millones que se prometieron para la reconstrucción de viviendas sólo han llegado 100", apunta.

Critica el chantaje presupuestario de Sánchez

Pons critica el oportunismo de Sánchez para "sacar tajada presupuestaria de lo sucedido" y considera que "no está bien, es de maldad". En casos como estos, se debe realizar un decreto ley, se lleva al Congreso de los Diputados y se convalida con el apoyo de la mayoría de la cámara.

Sin embargo, "someter a la aprobación del Presupuesto la concesión de ayudas es intentar beneficiarse políticamente de lo que está sucediendo", denuncia e insiste en que el gobierno tiene muchos mecanismos presupuestarios que no requieren pasar por los presupuestos.

Así, "vincular la aprobación del Presupuesto a conceder ayudas a los valencianos, como valenciano, me parece una humillación", dice Pons.

Europa permitirá a España reasignar los fondos Next Generation

Por otro lado, la Comisión Europea "va a ser muy flexible" a la hora de permitir a España reasignar fondos Next Generation para destinarlos a la reconstrucción de Valencia. De todos los fondos concedidos a España, Europa permitirá reasignarlos; "sin ampliarlos, pero lo que ya tiene, redirigirlos hacia Valencia".

En el caso de los Next Generation, donde hay mucho dinero que aún no ha sido ejecutado y hay objetivos que se pueden cambiar. "Se puede perfectamente asignar como objetivo la reconstrucción de Valencia y hacer que el flujo que no ha sido gastado pueda dedicarse a la reconstrucción de Valencia", explica el popular, quien desconoce si dentro de las ayudas anunciadas por Sánchez ya incluía los fondos Next Generation.

EEUU, aliado indispensable para Europa

Al respecto de la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, Esteban González Pons felicita al candidato republicano y se alegra de que haya sido con una clara ventaja sobre Kamala Harris, "que no lleve a Estados Unidos a unos meses de inestabilidad o cuestionamiento del resultado electoral".

Queriendo ver el vaso medio lleno, considera que es "una oportunidad" que una nueva administración estadounidense comience al mismo tiempo que una nueva Comisión Europea, por lo que puedan empezar con una página en blanco a hablar desde el principio sobre temas de mutuo interés.

"Estados Unidos es un aliado indispensable, tanto para la economía como para la seguridad europea", valora Pons.

Un Trump distinto, con más fuerza que nunca

En este segundo mandato, Trump, reconoce, viene con mucha más fuerza, "una fuerza que nunca tuvo"; ha ganado en votos, tiene el apoyo del Partido Republicano y va a tener el control de las dos cámaras.

Prácticamente en esta legislatura no va a haber más contrapeso que la prensa y, ante su último mandato, Trump se siente más libre y "vamos a ver un Trump distinto". Desde Europa, "tenemos que establecer puentes y que, en la medida de lo posible, no haya un enfrentamiento, sino que siga existiendo una política de colaboración internacional", sostiene el popular.

Europa debe preocuparse por su economía y defensa

Por el contrario, viendo el vaso medio vacío, el establecimiento de aranceles, derivado de la victoria de Trump, podría tener graves repercusiones para la economía europea, en particular en el sector del automóvil. También podría tener repercusión en la Unión Europea la división de sus líderes.

"Deberíamos ser conscientes de que se podrían reestablecer las relaciones con Rusia y, por tanto, como españoles, significa que tenemos que empezar a preocuparnos por el Sahel", apunta Pons.

Con todo esto, insiste en que la defensa del Mediterráneo y de Europa "es cosa nuestra" y no conviene que los estados europeos se dividan. Así, "Europa debe preocuparse por su economía y su defensa de una manera distinta a como lo ha hecho ahora", defiende.