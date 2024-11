Donald Trump en 10 sorprendentes datos: sus fobias, su pasado en el cine, su familia y su famoso peinado

Donald Trump es una figura controversial y multifacética que ha dejado una huella importante en la política y la cultura de Estados Unidos. Se presenta por tercera vez como candidato republicano a las elecciones presidenciales, siguiendo con la misma retórica populista y antiestablishment que lo caracterizó en su anterior mandato. Así como fijando su programa en la agenda migratoria y un enfoque de "América primero" en política exterior.

Repasamos algunos datos curiosos de su persona, ya que Trump ha estado involucrado, desde el mundo del entretenimiento hasta los deportes y la política, lo que ha contribuido a su particular fama e imagen pública.

Diferentes cameos en películas y series

Trump hizo un cameo en la famosa película "Home Alone 2: Lost in New York" (Solo en casa 2: perdido en Nueva York), donde el personaje de Kevin McCallister (Macaulay Culkin) le pregunta por direcciones en el Hotel Plaza, que Trump poseía en ese momento. Además de "Home Alone 2", Donald Trump ha aparecido en muchas películas y programas de televisión, como "The Fresh Prince of Bel-Air", "Zoolander", "Sex and the City", y "Little Rascals". Su presencia mediática, incluso antes de ser presidente, lo convirtió en una figura reconocida fuera del ámbito empresarial.

Trump tiene una estrella en el famoso Paseo de la Fama de Hollywood, la cual recibió en 2007 por su trabajo como productor y presentador del programa de televisión "The Apprentice". Sin embargo, la estrella ha sido vandalizada varias veces desde que se involucró en la política.

La riqueza de Donald Trump

Según varias fuentes, actualmente el patrimonio neto de Donald Trump se estima entre 6.500 millones y 7.700 millones de dólares. Una parte importante de su riqueza proviene de sus propiedades inmobiliarias, clubes de golf, complejos turísticos y sus acciones en Trump Media & Technology Group, propietario de Truth Social.

Debido a las causas penales a las que se ha tenido que enfrentar en los últimos años, su riqueza se ha visto afectada, y actualmente ya no se encuentra entre las 500 personas más ricas del mundo. Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, su posición actual es la n.° 85. Esta caída en la clasificación se debe en gran medida a la disminución del valor de sus acciones en Truth Social, lo que ha afectado significativamente a su riqueza.

Fanático del fútbol y la WWE

En 1983, Donald Trump compró un equipo de la United States Football League (USFL), una liga de fútbol americano que intentaba competir con la National Football League (NFL).

Trump era dueño de los New Jersey Generals, pero la liga colapsó en 1986, en parte debido a una estrategia fallida que él apoyó para mover los juegos a la temporada de otoño, compitiendo directamente con la NFL.

Donald Trump también ha sido parte del mundo de la WWE (World Wrestling Entertainment), del que se considera fanático. Ha aparecido en varios eventos y participando en la historia de la compañía. Incluso tuvo un altercado escenificado con el presidente de la WWE, Vince McMahon, en un combate conocido como "Battle of the Billionaires" en WrestleMania 23 en 2007.

Ha presentado concursos de belleza

Trump fue copropietario de los concursos de belleza Miss Universo, Miss USA y Miss Teen USA durante casi 20 años, desde 1996 hasta 2015. Estuvo muy involucrado en la organización de estos eventos y su empresa generó ingresos a partir de ellos.

Sus estudios en Economía

Tiene un título en economía, por la Wharton School of the University of Pennsylvania, una de las escuelas de negocios más prestigiosas de Estados Unidos. Se graduó en 1968 con un Bachelor of Science en Economía. Antes de eso, asistió brevemente a la Universidad de Fordham en Nueva York durante dos años. Además, Trump pasó su adolescencia en la Academia Militar de Nueva York, donde completó su educación secundaria

Su famoso peinado tiene una historia

Su característico peinado ha sido objeto de bromas durante años. Según Trump, es su cabello natural, y afirma que simplemente lo peina hacia adelante. Además, ha asegurado en entrevistas que le dedica un tiempo considerable cada mañana para arreglarlo.

Tiene cinco hijos de diferentes matrimonios

Con su primera esposa, Ivana Trump, tuvo tres hijos: Donald Trump Jr. (nacido en 1977), Ivanka Trump (nacida en 1981) y Eric Trump (nacido en 1984). Y con su segunda esposa, Marla Maples, tuvo una hija Tiffany Trump (nacida en 1993). Actualmente, mantiene su matrimonio con Melania Trump (su tercera esposa) y tienen en común un hijo, Barron Trump (nacido en 2006).

Su primera candidatura presidencial fue en 2000

Aunque fue elegido presidente en 2016, su primera incursión en la política presidencial ocurrió en el año 2000. Se postuló como candidato del Partido de la Reforma de Estados Unidos, pero finalmente abandonó la campaña después de las primeras primarias.

Fue el presidente de mayor edad en asumir el cargo

Cuando fue investido como el 45.º presidente en enero de 2017, Trump tenía 70 años, lo que lo convirtió en el presidente de mayor edad en asumir el cargo en la historia de los Estados Unidos. Aunque Joe Biden rompió ese récord al asumir en 2021 con 78 años.

Es un germófobo declarado

Trump ha reconocido en varias ocasiones que es un germófobo, es decir, tiene un miedo excesivo o irracional a los gérmenes, bacterias, virus o a la suciedad en general.

De esta manera, evita dar la mano si puede evitarlo y es muy meticuloso con la limpieza. Esto también influye en algunos de sus hábitos, como su preferencia por la comida rápida, que considera más "segura" debido a sus altos estándares de limpieza.