¿Podría Donald Trump ser presidente en España al estar acusado de 34 delitos?

Donald Trump ha ganado las elecciones de Estados Unidos en una noche en la que todo se ha resuelto más rápido de lo previsto, tras la debacle de Kamala Harris y el abultado apoyo que ha recibido el republicano desde el voto popular y el voto electoral. De entre todos los titulares que se pueden sacar de esta noche en EEUU, uno de ellos se escribe en forma de pregunta: ¿puede alguien ser presidente en USA incluso si está condenado o encarcelado?

La respuesta es sorprendente: sí. Trump, a pesar de sus problemas legales, sigue siendo elegible para asumir la presidencia en 2024, una posibilidad que, lejos de ser teórica, es respaldada por un sólido consenso legal y una creciente base de apoyo.

Ahora bien, trasladando este contexto a la política española: ¿podría un político condenado como Trump en España ser presidente tras ganar las elecciones? La respuesta es... la misma que en Estados Unidos: sí.

Para empezar, en España, los requisitos para presentarse a las elecciones son:

Ser español.

Ser mayor de edad.

Disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo.

No estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme.

¿Qué significa esto? Que una persona que esté acusada de un delito puede presentarse a unas elecciones y ser elegida presidente del Gobierno, ya que no existe una prohibición legal explícita que lo impida. Sin embargo, hay algunos aspectos importantes a tener en cuenta: presunción de inocencia; hasta que no haya una condena firme, cualquier persona acusada de un delito sigue siendo considerada inocente según la ley española. Esto significa que, mientras no haya una sentencia condenatoria definitiva, un candidato puede participar en elecciones y ser elegido para un cargo público.

Aforamiento y proceso judicial

Hay que tener en cuenta el aforamiento y proceso judicial: en el caso de ser elegido presidente del Gobierno, esta persona estaría aforada, lo que significa que solo podría ser juzgada por el Tribunal Supremo. Además, para procesar al presidente por ciertos delitos (como traición), sería necesario un procedimiento especial que requiere la aprobación del Congreso con mayoría absoluta.

Si finalmente es condenado por un delito que conlleve inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, entonces sí perdería su puesto como presidente. La inhabilitación es una pena accesoria que puede imponerse junto con la condena por ciertos delitos.