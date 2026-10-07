Yolanda Díaz quiere subir el salario mínimo antes de las elecciones generales y ya ha iniciado los trámites

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere dejar la que probablemente sea su última impronta al frente del ministerio.

Su intención es dejar aprobada la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ya ha puesto en marcha los trámites necesarios para fijar el incremento.

Díaz ha convocado para este jueves a la Comisión Asesora para el Análisis del SMI, que celebrará su primera reunión para comenzar a elaborar el informe que servirá de referencia al Gobierno para determinar cuánto subirá el salario mínimo el próximo año.

Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que la intención es acelerar los plazos para intentar dejar cerrado el incremento antes de las elecciones y recuerdan que el Ejecutivo mantiene la potestad para elevar el SMI incluso si se encuentra en funciones después de los comicios.

Los expertos empiezan a calcular la subida este jueves

La reunión comenzará este jueves a las 13:30 horas y estará presidida por Díaz. Este grupo de expertos suele comenzar sus trabajos en octubre y posteriormente emite una recomendación sobre la actualización del salario mínimo, habitualmente mediante una horquilla con diferentes posibilidades de incremento.

Con ese informe sobre la mesa, Trabajo aborda después el incremento con los sindicatos y las organizaciones empresariales. Sin embargo, alcanzar un acuerdo con los agentes sociales no es imprescindible para aprobar la subida, ya que la decisión final corresponde al Gobierno.

El SMI está actualmente en 1.221 euros

El Gobierno aprobó para 2026 una subida del 3,1% del salario mínimo, que quedó fijado en 1.221 euros brutos mensuales distribuidos en 14 pagas. Esto supone un salario mínimo anual de 17.094 euros brutos.

Para 2027 todavía no existe una cifra definida y será precisamente la comisión de expertos la encargada de elaborar la primera referencia sobre la que trabajar. CCOO ya ha avanzado, no obstante, cuál será su posición. Su secretario general, Unai Sordo, considera que el salario mínimo debería aumentar por encima del 5% en 2027.

Si se aplicara exactamente una subida del 5% sobre los actuales 1.221 euros, el SMI se situaría en torno a 1.282 euros brutos al mes en 14 pagas, aunque por el momento se trata únicamente de una referencia matemática y no de la propuesta del Gobierno.