Yolanda Díaz, sobre el paro y los fijos discontinuos: "Creo que es muy mala medicina que el PP transmita bulos"

Tras conocerse que el paro en el mes de abril se ha reducido en 73.890 personas, hasta situarse en hasta situarse en 2.788.370 desempleados, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, asegura durante una entrevista en 'Al Rojo Vivo' se confirma que se ha creado "un empleo de calidad". Además, insiste en que se debe a que las políticas sociales llevadas a cabo por la coalición PSOE- Unidas Podemos están funcionado.

"Quiero dar las gracias al diálogo social a los agentes sociales por haber comprendido el cambio del modelo laboral que estamos desarrollando en nuestro país", apunta Díaz. Se felicita porque la bajada del paro es generalizada en todas las comunidades autónomas, ambos sexos y en todos los sectores productivos.

La ministra también explica que está habiendo un cambio de paradigma, porque no solo ha habido una recuperación del sector turístico, sino que además, se "está creando empleo en sectores que generan un gran valor añadido", como por ejemplo serían las renovables.

Díaz sostiene que "es un logro como país" del que le "gustaría que todas las formaciones políticas se adueñen de estos éxitos", que según alega, "no son de nadie, son del diálogo social, si quiere".

No me conformo, tenemos que seguir trabajando

Sin embargo, la vicepresidenta segunda recuerda que no es suficiente, ya que 2.788.370 desempleados, de los cuales hay 195.000 menores de 25 años que están buscando empleo. "No me conformo, tenemos que seguir trabajando", dice.

Y coincide con la opinión de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, en que "caer en el triunfalismo sería inadecuado". "Creo que no solamente no caemos en el triunfalismo, sino que somos cautos", declara.

Aunque aprovecha para reprochar a la formación del Alberto Núñez Feijóo de que el Gobierno de Sánchez altera el cómputo de los fijos discontinuos. Díaz las califica de "muy graves" y le pide al PP que "deje de, a veces, lanzar opiniones que no son verdad", ya que "están todo el rato intentando demostrar que las políticas fallan".

La ministra comenta que los fijos discontinuos "lo que supone es cambiar justamente el modelo del PP" que hacía que los empleos fuesen "absolutamente precarios". "Creo que es muy mala medicina que el PP transmita bulos", denuncia.

También solicita al PP que reconozca que se equivocó al querer que no saliese adelante la entrega de los fondos europeos, ya que mientras Sánchez estaba en Bruselas "defendiendo aquellos 750.000 millones de euros para resolver esta crisis, teníamos al PP pidiendo que esto no saliera bien, pidiendo recortes, para hablar mal del Gobierno de España".

Cesta de la compra

Por otro lado, Yolanda Díaz reitera a la patronal que se sienten de nuevo con los sindicatos para negociar una subida de los salarios para el conjunto de empresas que permitan a los ciudadanos hacer frente a la elevada inflación que tanto ha encarecido los productos de la cesta de la copra. "Nuestro país tiene que defender salarios dignos, porque las medias salariales de nuestro país están muy alejadas, tanto en la empresa privada como en la función pública, de las medias europeas", espeta.

Díaz alega que la mediana salarial en España es de 21.000 euros, es decir, que no alcanza ni 1.500 euros al mes en 14 pagas. "Con 1.500 euros no se puede vivir con dignidad, no se puede realizar una cesta de la compra que permita una alimentación sana", concluye y recalca que tal y como están los precios, "es imposible realizar la cesta de la compra en nuestro país".

Elecciones 28 de mayo

Sobre las próximos comicios municipales y autonómicos que se celebran el 28 de mayo, Yolanda Díaz comenta que su plataforma Sumar "no se presenta a las elecciones". Aunque sí "va a ayudar en todos los lugares posibles para que no caigan los gobiernos progresistas" y evita pronunciarse sobre si acudirá junto a Podemos a los actos electorales, "mañana se hará pública toda mi agenda de campaña", dice.