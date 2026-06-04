Extremadura aspira a albergar la fábrica de drones más importante de Europa

España quiere jugar un papel protagonista en la nueva industria europea de defensa y Extremadura aspira a convertirse en uno de sus principales polos tecnológicos. La compañía ARMMO Defense Technologies ha anunciado su intención de desarrollar desde Zafra (Badajoz) la que pretende convertirse en la fábrica de drones y sistemas autónomos más importante de Europa.

El proyecto está liderado por Jaime Abrisqueta, fundador y CEO de la compañía, empresario especializado en defensa y tecnologías avanzadas, que además participa como experto español en el grupo EDSTAR de la Agencia Europea de Defensa, dedicado al desarrollo de estándares y tecnologías estratégicas para los futuros sistemas europeos de defensa.

La iniciativa llega en un momento de profunda transformación del sector. El incremento de la inversión en defensa en Europa, la evolución de los conflictos contemporáneos y la necesidad de reforzar la autonomía tecnológica del continente han acelerado la demanda de sistemas autónomos, capacidades de detección, protección e interceptación y nuevas soluciones tecnológicas para la seguridad.

Desde Zafra, ARMMO está desarrollando un ecosistema industrial especializado en plataformas no tripuladas aéreas, navales y terrestres, integrando capacidades de producción, electrónica, materiales compuestos, ensamblaje, pruebas, I+D y formación especializada.

"La defensa del futuro no dependerá solo de tener más presupuesto, sino de ser capaces de desarrollar, producir e integrar tecnología a la velocidad que exigen las nuevas amenazas", asegura Jaime Abrisqueta.

La compañía ya ha comenzado a ganar visibilidad dentro del ecosistema nacional e internacional de defensa. El pasado mes de abril participó en la Campaña de Experimentación Táctica 2026 del Ejército de Tierra celebrada en Viator (Almería), un encuentro visitado por el Rey Felipe VI en el que se mostraron capacidades relacionadas con drones, vehículos terrestres no tripulados y sistemas contra UAS.

Además, ARMMO participará próximamente en el ejercicio internacional NATO Task Force X (TASK 5), que tendrá lugar en Eslovaquia bajo el paraguas de la OTAN, y estará presente en EUROSATORY 2026, la principal feria europea de defensa y seguridad terrestre, que se celebrará en París.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su apuesta por el talento. La compañía está incorporando profesionales procedentes de algunos de los programas y empresas más relevantes del sector de la defensa y los sistemas autónomos, combinando experiencia internacional con la contratación de perfiles locales y nacionales para consolidar desde Extremadura un centro tecnológico con vocación global.

Con esta iniciativa, ARMMO busca situar a España en la vanguardia de una industria estratégica que será clave para la seguridad, la innovación y la competitividad tecnológica europea durante las próximas décadas.