El alquiler se dispara en Madrid y ya supera los 1.500 euros: el mapa de los municipios más caros

El mercado del alquiler sigue tensionándose en la Comunidad de Madrid. El precio de la vivienda en alquiler aumentó un 8,6% interanual durante el mes de julio y se situó en una media de 19,27 euros por metro cuadrado, lo que convierte a la región en la más cara de España para arrendar una vivienda. Como revela el último informe del Índice Inmobiliario Fotocasa, alquilar un piso de 80 metros cuadrados cuesta ya una media de 1.542 euros al mes.

La cifra sitúa a Madrid por delante de Baleares, donde una vivienda similar cuesta 1.526 euros mensuales, y de Cataluña, con una media de 1.366 euros.

La Moraleja, la zona más cara de Madrid

Entre los municipios y zonas analizadas, La Moraleja, en Alcobendas, vuelve a encabezar el ranking de los alquileres más caros de la región. El precio alcanza los 21,66 euros por metro cuadrado, lo que supone unos 1.733 euros al mes para una vivienda de 80 metros cuadrados.

Tras ella aparecen:

San Sebastián de los Reyes: 1.652 euros al mes.

Madrid capital: 1.596 euros al mes.

Pozuelo de Alarcón: 1.493 euros al mes.

Villanueva de la Cañada: 1.459 euros al mes.

Majadahonda: 1.410 euros al mes.

Fuenlabrada: 1.406 euros al mes.

También superan ampliamente los 1.200 euros mensuales Las Rozas (1.371 euros), Alcobendas (1.307 euros), Alcorcón (1.302 euros), Getafe (1.298 euros), Galapagar (1.247 euros), Villaviciosa de Odón (1.240 euros), Móstoles (1.230 euros) y Tres Cantos (1.176 euros).

Aunque los precios se han disparado en buena parte de la comunidad, todavía existen diferencias importantes entre municipios.

Alcalá de Henares aparece como la ciudad más asequible entre las analizadas, con un alquiler medio de 473 euros mensuales, seguida de Leganés, con 1.097 euros al mes, y Colmenar Viejo, con 1.120 euros.