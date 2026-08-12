La fiebre del eclipse dispara los precios: coches agotados y terrazas a precio de oro

El eclipse de hoy también tiene precio. Y puede ser muy alto. Desde áticos y hoteles con vistas privilegiadas hasta barcos, globos aerostáticos, vuelos especiales y, para los bolsillos más holgados, jets privados y yates. Hay quien ha pagado cientos o incluso miles de euros por asegurarse un buen lugar para ver unos minutos de oscuridad. Y hay experiencias que llegan a los 200.000 euros.

Por tierra, por mar o por aire. La gente ultima sus planes para ver el eclipse. Desde tierra firme, los áticos son lo más cotizado, por su visibilidad; en el sur de Cataluña, hay balcones y terrazas en alquiler que superan los 1000 euros. También en el interior peninsular, en Valladolid, algunas terrazas con vistas al eclipse cuestan alrededor de los 750 euros. Precios desorbitados solo para 3 horas o, en los mejores casos, para "pasar la tarde".

Si se quiere disfrutar en alta mar, en Galicia hay una gran variedad de experiencias. Por ejemplo, en la Illa de Ons, donde ofrecen una excursión completa. Un paseo en barco con su correspondiente guía especializada, gafas incluidas y cena. El precio se sitúa en los 50 euros para adultos y 35 para niños de entre 4 y 12 años. La Agencia VioViajes, organizadora de esta actividad, señala que "la gente reservó hace tiempo sus plazas, y llevamos más de un mes completos".

La alta demanda también vuela por encima de nosotros. Los globos aerostáticos son otra posibilidad. En Segovia, donde el eclipse será total, se podrá disfrutar del Eclipse Balloon Festival. Con 4 vuelos programados por las alturas de la ciudad castellano-leonesa durante el eclipse. También desde Mallorca, esta exclusividad aérea cuesta cerca de 250 euros por persona. Poca gente podrá disfrutar de ello en dicha isla balear, y en su mayoría son de procedencia estadounidense.

Y si nos vamos a las carreteras, el alquiler de coche se pone por las nubes, e incluso sin disponibilidad. La demanda se ha disparado un 180%. La DGT estima entre 400 mil y 1.5 millones de desplazamientos adicionales en las zonas de totalidad del eclipse.

Un acontecimiento histórico

Quedan apenas unas horas para el eclipse solar total, un hito histórico de la astronomía que no se vivía en nuestro país desde 1912. El eclipse atravesará la Península de oeste a este y dejará que buena parte del norte del país pueda contemplar durante unos instantes cómo la Luna tapa por completo al Sol.

El eclipse se producirá al atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte, por lo que elegir bien el lugar será fundamental. También habrá que tener en cuenta la previsión meteorológica, los desplazamientos y, sobre todo, la seguridad de nuestros ojos.

Comenzará a verse en España alrededor de las 19:30 horas, aunque la hora exacta dependerá del municipio desde el que se observe. La fase de totalidad llegará aproximadamente una hora después, sobre las 20:30h, y se prolongará durante poco más de un minuto en buena parte de los lugares situados dentro de la franja central.