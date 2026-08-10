Qué pasa con la fábrica china de coches en Ferrol: Defensa advierte de un riesgo para la seguridad

El plan para instaurar en Galicia la primera gran factoría europea del gigante automovilístico chino SAIC Motor ha topado con un obstáculo imprevisto de carácter geoestratégico.

La intención de la compañía asiática, matriz de la popular marca de vehículos eléctricos MG, de levantar sus instalaciones logísticas y de ensamblaje en el puerto exterior de Ferrol ha despertado serios recelos en el Ministerio de Defensa y en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El motivo fundamental de esta preocupación institucional radica en la extrema proximidad de la futura planta (proyectada sobre los antiguos terrenos de Amper, con una extensión de 70.000 metros cuadrados) a infraestructuras altamente sensibles y críticas para el Estado, como son el arsenal militar ferrolano y los astilleros de Navantia.

Pese a las alarmas encendidas en el estamento militar, desde el Ejecutivo central envían un mensaje de prudencia y viabilidad respecto al futuro de la operación. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, se ha mostrado firmemente convencido de que la implantación de la fábrica no será vetada de plano.

Durante una comparecencia oficial, López ha precisado que cualquier inversión extranjera de esta envergadura exige superar exhaustivos informes sobre su impacto económico e industrial. En este sentido, ha aclarado que la autorización final del Consejo de Ministros podrá incorporar una serie de "condiciones y recomendaciones" operativas muy estrictas para garantizar que el aterrizaje del fabricante chino sea plenamente compatible con los imperativos de la seguridad nacional.

Alfonso Rueda exige compatibilizar el proyecto con los requisitos del Estado

La afloración de estas reticencias defensivas ha generado un profundo estupor en el seno de la Administración autonómica gallega. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha instado públicamente al Gobierno de la nación a encontrar una fórmula inmediata que logre armonizar los protocolos de seguridad con lo que ha definido como una "oportunidad fantástica e histórica" para el tejido productivo de Ferrolterra.

Rueda ha calificado de "sorprendente" y "chocante" que se perciba un riesgo militar inminente en la apertura de una factoría automovilística, lamentando que la Xunta se haya tenido que enterar de estas dudas a través de la prensa tras largos meses de gestiones y colaboración conjunta entre ambas administraciones.

El Gobierno gallego, que ya catalogó esta iniciativa como Proyecto Industrial Estratégico (PIE) el pasado 1 de junio de este 2026, defiende a ultranza la materialización del acuerdo.

Según el calendario previsto por SAIC, la compañía espera obtener la autorización de inversión extranjera directa antes de que finalice el año para iniciar la construcción en 2027.

Este complejo industrial, que incluye un polo logístico complementario en As Pontes, cuenta con una inyección inicial de 200 millones de euros y promete convertirse en un balón de oxígeno para el empleo local, con la creación de 1.000 puestos de trabajo directos y la meta de alcanzar una producción de 120.000 vehículos anuales en el horizonte de 2028.