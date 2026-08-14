El Gobierno cambia las normas del spam telefónico: así podrás identificar las llamadas comerciales

Las llamadas spam se han convertido en los últimos años en un quebradero de cabeza para cualquier ciudadano con un dispositivo móvil. Llamadas comerciales no deseadas, números desconocidos que insisten varias veces al día o contactos donde nadie responde son algunas de las situaciones más frecuentes.

Por ello, desde el Gobierno han puesto en marcha una solución que ayude a identificar estas llamadas. El Ministerio para la Transformación Digital ha aprobado una orden ministerial que obligará a todas las empresas a realizar sus llamadas comerciales a través de números que comiencen por el prefijo 400.

La medida permitirá identificar con mayor facilidad el origen de estas comunicaciones, y así poder bloquear rápidamente aquellos números que incumplan la normativa.

El Gobierno pone fin al spam

Esta medida forma parte del llamado 'Plan Antiestafas' y pretende facilitar la identificación inmediata de las llamadas comerciales. Además, los usuarios podrán recibir llamadas desde números que empiecen por 400, pero no tendrán la posibilidad de devolverlas.

Según el Gobierno, esta limitación busca evitar fraudes basados en la devolución de llamadas a números desconocidos, una técnica habitual en las estafas telefónicas. El nuevo rango para las llamadas comerciales comenzará con el prefijo 400, lo que permitirá a los ciudadanos identificarlas claramente y tomar una decisión informada sobre su atención.

Asimismo, las operadoras deberán bloquear cualquier intento de venta telefónica que no proceda de un número encabezado por 400. Por ello, cualquier llamada que no utilice el prefijo establecido no será recibida por el usuario

¿Cuándo entra en vigor la nueva normativa?

Tal y como ha explicado el propio Óscar López, ministro para la Transformación Digital, este nuevo reglamento entrará en vigor a partir del próximo 17 de octubre. Además, el Gobierno ha presentado un teléfono gratuito del Instituto Nacional de Ciberseguridad a disposición de los ciudadanos que ofrecerá atención confidencial a los ciudadanos que tienen dudas relacionadas con estafas, fraudes y engaños en internet.

El teléfono será el 017, y tratará de realizar un asesoramiento especializado para cada personas, así como ofrecerá atención a públicos diversos y resolverá casos de uso habituales como el fraude online, la suplantación de identidad, el robo de cuentas en redes sociales, los ataques con virus o troyanos y el control parental o acoso en la red.

También se controlarán los SMS

El plan contempla además nuevas medidas contra los fraudes que suplantan a bancos, eléctricas y otras compañías. Las autoridades también reforzarán la vigilancia sobre los mensajes de texto, con una nueva medida que comenzará a aplicarse el próximo 15 de septiembre.

En concreto, se bloquearán los SMS enviados desde números de empresas que no estén registrados en la base de datos habilitada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).